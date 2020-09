Nedēļas nogales pasākumi mūspusē

Slampē piektdien, 11.septembrī pulksten 19.00 uz Stand-Up komēdiju “Latviešu komiķis” aicina Maksims Trivaškevičs. Maksims Trivaškevičs ir komiķis ar īpatnēju un oriģinālu humora pasniegšanas veidu, kura dēļ skatītāji nereti smejas līdz asarām. Pirmizrādi komēdija piedzīvoja 2019.gada novembrī un tās ietvaros autors stundas garumā stāsta savus jaunākos un labākos jokus. Ieejas biļetes cena 5 EUR. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 25528920, www.facebook.com/SlampesKulturasPils

Piektdienas, 11.septembra vakarā pulksten 20.00 pēc Latvijas laika notiks dzejas dienu tradīciju pasākums “Sirds uz perona”, kurš šogad norisināsies jau 10.gadu. Pasākums ir īpašs ar to, ka šeit, “uz persona” jebkurš var ne tikai klausīties, bet arī lasīt dzeju, kas pašam patīk un ir tuva. Šogad ikviens jaunais un radošais aicināts uz staciju Tukums II, lai būtu klāt brīdi, kad dzeja skanēs no vairāk nekā 15 dažādām stacijām Latvijā un arī ārzemēs. Pasākums mūspusē norisināsies arī Slampes, Smārdes, Kandavas stacijās un Sātos pie “Tilta uz nekurieni” (pie tilta sākums 18.30). Adrese: dzelzceļa stacija Tukums 2, Stacijas iela 27, Tukums. Vairāk informācijas www.facebook.com/SirdsUzPerona

Ar piesātinātu programmu Tukuma pilsētā un Tumē šogad sevi piesaka “Kurzemes dzejas dienas 2020”, kas sestdien, 12.septembrī norisināsies visas dienas garumā. Jau 10.00 rītā visi dzejas cienītāji aicināti pulcēties Katrīnas laukumā uz svētku atklāšanu. No 11.00 dažādās vietās pilsētā norisināsies meistardarbnīcas, bet no 12.30 būs iespēja klausīties dzejas lasījumos. Pasākumā piedalīsies goda viesi no dažādiem novadiem; uz Tukumu būs atbraukusi Vidzemes goda viešņa Agnese Rutkēviča, Latgales goda viesis Raibīs un Zemgales goda viešņa Dace Micāne-Zālīte. Dzejas dienu noslēgumā pulksten 18.00 Tukuma Sporta halles ātrijā koncerts – “Koncertportrets ar Frici Bārdu” ar Arta Robežnieka un Jura Vaivoda uzstāšanos (Adrese: Pauzera iela 7, Tukums). Ieejas biļetes cena uz koncertu – 5 EUR. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs. Savukārt Tumes centrā dzeja tiks vizualizēta uz ekrāna. No pulksten 11.00 Gvido Drages haikas lasīs Aija Dzērve, pulksten 15.00 programmā Imants Ziedonis un Raimonda Tigula mūzika, savukārt pulksten 20.00 Kurzemnieku dzejas stāsts Aija Dzērves un Arta Robežnieka balsī. Norises vietas: Tukuma pulsētas centrs un Tumes centrs. Vairāk informācijas par pasākumu www.tukums.lv un www.facebook.com/TiekamiesTukuma

Tā kā šogad Abavas vīna darītava svin savu dibināšanas desmitgadi, šonedēļ visi tiek aicināti uz krāšņiem un sirsnīgiem svētkiem visai ģimenei. Ābolsvētki norisināsies šo sestdien, 12.septembrī Ārlavciemā, “Abavas” vīnadarītavas ābeļdārzā, kur gaidāma gan izklaidējoša, gan izglītojoša ballīte ar dažādām aktivitātēm visas dienas garumā. Pasākuma sākums pulksten 11.00. Par muzikālo atmosfēru rūpēsies grupas “Dziļi violets” un “Jazzwine”. Visas dienas garumā gaidāmas iedvesmojošas lekcijas par āboliem un to audzēšanu, radoši un garšīgi pārsteigumi no Laura Aleksejeva, sarunas ar ABAVAS saimniekiem, dažādi muzikāli priekšnesumi, radošas darbnīcas un kopā būšanas aktivitātes, un, protams, ABAVAS produktu degustācijas dienas garumā un speciālas atlaides vīnadarītavas veikalā. Būs arī ābeļdārzu uzturēšanai noderīgas tehnikas “izrāde”. Ieeja pasākuma bez maksas. Adrese: “Abavas” vīndarītava, Ārlavciems, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācija pa tālruni 26630022, www.abavas.lv/post/gatavojamies-svinībām-12-septembrī

Džūkstes Pasaku muzejs sestdien, 12.septembrī aicina doties pārgājienā “Ceļā ar Baronu”. Gājiena maršruts no Lanceniekiem līdz Lestenes baznīcai. Ceļš ar sarunām un stāstiem, kas veltīts Krišjāņa Barona studiju laikā veiktajam ceļam no Tartu līdz Dundagai. No pulksten 12.30 pulcēšanās Džūkstes Pasaku muzejā, no pulksten 13.00 līdz 14.00 Džūkstes Pasaku muzeja apskate folklorista Gunta Pakalna un Ditas Silavas vadībā, savukārt pulksten 14.00 došanās ceļā. 15 km garajā maršrutā būs iespēja apskatīt Džūkstes baznīcu, A.Lerha-Puškaiša kapa vietu, Džūkstes Biedrības namu, Pasaku krēslu, Ziemassvētku kauju pieminekli un Džūkstes mācītājmuižu, bet noslēgumā Lestenes Kultūras namā -tikšanās ar Ingūnu Kokinu, kas pastāstīs par Lestenes muižu un baznīcu. Dalība pasākumā bez maksas. Adrese: Džūkstes Pasaku muzejs, Lancenieki, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 29125869, www.tukumamuzejs.lv/dzukstes-pasaku-muzejs

Uz izzinoši harmonisku un radošu sestdienu ar augu stāstiem “Vībotnes”, sestdien pulksten 13.00 aicina Šlokenbekas muiža. Pasākuma programmā nesteidzīgas sarunas par vībotņu veidiem, to pielietojumu tējās, skrubjos un pirtī kopā ar viedo zāļu sievu, pirtnieci Lieni Zvirbuli, vībotņu paklājiņu vīšana pirtnieka Gata Valdheima pavadībā un sajūtu mandalu veidošana kopā ar Līgu Dzelzkalēju. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 28301020, www.facebook.com/SlokenbekasMuiza

Svētdien, 13.septembrī, kad visā Latvijā tiek svinēta Tēvu diena, arī Tukumā tā tiks atzīmēta ar dažādām aktivitātēm visai ģimenei. “Tēvu dienā Tukumā” no pulksten 11.00 būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās Brīvības laukumā, kāpt uz Brīvās skatuves Tukuma Mākslas skolas pagalmā, piedalīties orientēšanās spēlē Pilsētas parkā, iziet Mobilo virvju trasi Pauzera pļavās, piedalīties eksperimentos Tukuma Raiņa ģimnāzijas pagalmā un izspēlēt lielformāta spēles pļaviņā pie Tukuma novada Domes. Pasākuma laikā Brīvības laukumā darbosies informācijas telts. Pulksten 15.15. Brīvības laukumā visi aicināti uz noslēguma koncertu kopā ar muzikālo Apiņu ģimeni. Vēl pasākuma laikā tiks piedāvātas dažādas lekcijas par vīriešu veselību. Norises vietas: Brīvības laukums un citas vietas Tukuma pilsētā. Vairāk informācijas www.facebook.com/TiekamiesTukuma

Jaunmoku pils svētdien, 13.septembrī visus aicina izbaudīt vasaras izskaņu un piedalīties ikgadējos Dārza svētkos, šoreiz ar nosaukumu “pārMAINĪTies”. Svētku ietvaros no pulksten 12.00 svētku atklāšana un instrumentālistu Brāļu Grīnbergu koncerts, pulksten 13.00 – Dārza etīdes pils parkā Tukuma deju skolas “Demo” izpildījumā, pulksten 14.00 – iedvesmas sarunas ar literāti Gunu Rozi un Latvijas senvēstures pētnieku Māri Zvauni, pulksten 15.30 – Latvijas zīmola “Partapis” modes skate, savukārt pulksten 16.30 – leļļu teātra izrāde “Šņāpuļa piedzīvojumi”. Visas dienas garumā būs iespēja piedalīties “Partapis” apģērbu darināšanas, keramikas un tīmekļošanas meistardarbnīcās un pamieloties ar Ģimenes restorāna sarūpētajām gardajām maltītēm ikviena gaumei. Pasākuma noslēgumā pulksten 18.00 Kolonnu zālē jauktā kora “Maska“ koncerts. Diriģents Jānis Ozols.

Biļetes uz koncertu nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas 26187442, www.jaunmokupils.lv

Savukārt Slampes Kultūras pils aicina svētdien, 13.septembrī uz “Trīs mākslu tikšanos”. Pulksten 13.00 pilī tiks atklāta Tukuma mākslinieku grupas gleznu izstāde Ingemāras Treijas Čivles vadībā. Pasākumā piedalīsies Tukuma literātu biedrība un duets “Duo Krisalide”. Ieeja bez maksas. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 25528920, www.facebook.com/SlampesKulturasPils