Mazākajām klasēm plāno pagarināt skolēnu brīvlaiku līdz 25. janvārim

23. diena

06. Jan, 00:00 līdz 07. Jan, 01:28

Dilstošs (11.37) mēness Svaru zīmē – krokodils, Cerbers, himera; smagu enerģiju diena; jāizsargājas no alkatības un pārmērībām; jāizvairās no dažādām provokatīvām darbībām, no graušanas tieksmes; pamostas liela apetīte, jaunas lietas labāk nesāk– jāpabeidz vecās; ieteicams iztīrīt māju; seksuālā enerģija jāievirza pozitīvā gultnē; jācenšas sevi iedomāties otra cilvēka vietā; nedrīkst pārēsties; ieteicami piena produkti; jāatturas no alkohola un gaļas; jāierobežo šķidruma daudzums; šajā dienā dzimušie ir ļoti uzņēmīgi; sapņi jāsaprot pretēji tam, ko redz – no 6. janvāra 00 līdz 7. janvāra 1.28.