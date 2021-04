Maija ziedonis Tukuma pusē

Tiekamies Tukumā – Tiekamies ziedonī!

Strūklakas mošanās šogad būs mazliet savādāka nekā ierasts, tādēļ, 1.maijā aicinām doties uz Brīvības laukumu, kurš piedzīvos brīnumainas un garšīgas pārvērtības un būt modriem. Tā kā Tiekamies Tukumā komanda saņēmusi neoficiālu ziņu no “Slepenās vispasaules strūklakas pārraudzības dienesta”, ka kāds grupējums plāno patvaļīgi pamodināt mūsu strūklaku, nevienu negaidot, tad visi aicināti uzņemt fotomirkļus, esot strūklakas tuvumā Brīvības laukumā, ja manāmas kādas aktivitātes un turēt acis un ausis vaļā!

Savukārt no svētdienas, 2.maija līdz otrdienai, 4.maijam, atzīmējot Imanta Ziedoņa 88. dzimšanas dienu, visi aicināti individuāli vai ģimenes lokā izstaigāt Ziedoņa ceļu un atrast 8 jaunradītus objektus Tukuma pilsētā, kas ietver “Īstos” vārdus. Koordinātes meklējamas Tukuma pilsētas Kultūras nama mājas lapā vai Tiekamies Tukumā Facebook kontā.

Meklējot jaunradītos objektus un īstos vārdus, būs iespēja iegriezties arī vasarā atvērtās pasaules kultūras telpa “Tukku Magi”. Tur abas dienas – 2. un 3. maijā varēs ne vien meklēt, bet arī sadzirdēt Ziedoni.

Otrdien, 4.maijā, visas dienas garumā ar aktivitātēm Tukuma Pilsētas parkā tiks atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Šeit varēs vērot dažādus noskaņas videomateriālus, kā arī satikties ar “īstajiem vārdiem”, kas tapuši, izstaigājot Ziedoņa ceļu. Te visas dienas garumā būs iespēja sastapt arī citus svētku pārsteigumus.

Lai kopīgi radītu svētku sajūtu arī pilsētā, Tukuma spēkratu īpašnieki aicināti piedalīties zibakcijā “Izkrāso Tukumu sarkanbaltsarkanu”. Tās ietvaros 4.maijā dalībnieki aicināti piestiprināt savam auto, moto vai citam transportlīdzeklim piestiprināt Latvijas karodziņu un individuāli izbraukt savu Brīvības braucienu Tukumā! Lai attālināti, bet tomēr kopā varētu sajust vienotības spēku, savu Brīvības brauciena fotogrāfiju jāpublicē sociālajā tīklā Facebook vai Instagram ar tēmturi #izkrāso Tukumu un #TiekamiesTukumā. Visi laipni aicināti piedalīties!

Vairāk informācijas par norisēm Tukuma pilsētā TT ziedonī ietvaros – www.facebook.com/TiekamiesTukuma

Maija svētki Kandavā

Kandavas pilsētā no 1.līdz 4.maijam izstaigājama pastaigu taka “ Kandava – pilsēta ar ozolu spēku” , kura aizvedīs pie dažādiem pilsētas ozoliem. Pie katra no 25 ozoliem būs jāatmin mīkla, kuras atminējumā tiks noskaidrots vārds. No tiem izveidosies latviešu tautas dziesmu četrrindes. Lai saņemtu balvu, atminējums jāaiznes uz Kandavas Tūrisma informācijas centru. Balvas būs iespēja saņemt 1. un 4. maijā no pulksten 10.00 līdz 16.00, bet 2.maijā no 10.00 līdz 14.00. Visi laipni aicināti piedalīties! Organizatori vēl piekodina, lai dalībnieki pastaigā neaizmirst paņemt līdzi pierakstu blociņu un rakstāmrīkus – tie noderēs! Vairāk informācijas un pastaigu kartes saņemamas Kandavas TIC un www.facebook.com/kandavaskultura

Savukārt 4.maija svinībās Kandavā no pulksten 12.00 līdz 16.00 Kandavas Promenādē būs skatāmi fotomirkļi no iepriekšējo gadu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svinībām, Kandavas gleznošanas studijas mākslinieku darbi, kā arī instalācijas “Balti klāti galdauti” un “ Latvijas novadi”.

Vairāk informācijas www.facebook.com/kandavaskultura

Aktivitātes Tukuma apkārtnes pilīs

No sestdienas, 1.maija Jaunmoku pils atklāj āra sezonu un aicina pils viesus apskatīt Andas Poikānes darbu izstādi “…dabiski…”, kurā cilvēka rokām radītie mākslas darbi plūstoši iekļaujas Jaunmoku pils parka ainaviskajā vidē. Tēlnieces izstāde ir viens no Jaunmoku pils 120. jubilejas gada piedzīvojumiem.

Vēl brīvdienās viesiem tiek piedāvātas citas dažādas aktivitātes: laivu brauciens pa skaisto pils dīķi, velo izbrauciens pils tuvākā un tālākā apkārtnē, makšķerēšana pēc seno laiku metodēm, atraktīva orientēšanās spēlē “Sveiks kaimiņ” kā arī āra meža kroketa vai šaha spēle. Ikvienam iespējams arī piedalīties fotokonkursā, vērojot un fotografējot putnus pils parkā. Tāpat būs iespēja pasūtīt gardu maltīti un ļauties mierpilnai atpūtai viesnīcā.

Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26 187 442, www.facebook.com/JaunmokuPils/

Savukārt Jaunpils pils pagalmā pirmdien un otrdien, 3. un 4.maijā no pulksten 12.00 līdz 18.00 tiks atzīmēti 4.maija svētki un ieskandināta pils 720 gadu jubileja. Pils viesiem būs iespēja apskatīt tautas tērpu izstādi, Jaunpils pūtēju orķestra vēstures un mūzikas instrumentu kolekcijas izstādi, rotkaļa Dāvja Ieviņa arheoloģisko rotu kalšanas paraugdemonstrējumus, Jaunpils pils dzīvi un notikumus video projekcijā, Jaunpils amatu mājas darbnīcu un ekspozīciju, kā arī pamieloties ar pilskunga uz uguns vārīto gulašzupi un citiem svētku gardumiem pils krodziņā. Darbosies arī laivu, velo un sup noma.

Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26101458, www.facebook.com/Jaunpilspils

Aktivitātes dabā

Ja vēlaties baudīt aktivitātes dabā, tad sestdien, 1.maijā ir iespēja doties SUP piedzīvojumā “Nepieradinātā daba” vai saulrieta laivu braucienā Lielajā Ķemeru tīrelī.

Sestdien, 1.maijā no pulksten 11.00 ir iespēja doties iepazīt nepieradināto dabu uz SUP dēļa kopā ar “Advaita Adventures”. Piedzīvojums paredzēts cilvēka neskartā un neievainotā dabas oāzē Smārdes pusē. Pieteikšanās obligāta – https://ej.uz/AdvaitaAdventuresSmarde. Tikšanās vieta – DUS “Virši”, “Valdaiši” pie apļa uz A-10 šosejas, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26767222, www.advaitaadventures.lv

Savukārt 1.maija vakarā no pulksten 17.45 un 3.maija rītā no pulksten 4.30 laivu kompānija “Ozolaivas” piedāvā saulrieta un saullēkta laivu braucienus Ķemeru nacionālajā parkā. Vienas mājsaimniecības ietvaros ir iespēja doties ar laivu apskatīt Lielā Ķemeru tīreļa purvu ezerus un vērot dabas mošanos pavasarī. Pieteikšanās obligāta – https://ozolaivas.lv/. Tikšanās vieta – Ķemeru tīreļa A malā, pie šosejas P-101. Vairāk informācijas pa tālruni 23202900 un www.ozolaivas.lv/event/saulrieta-laivu-brauciens-lielaja-kemeru-tireli-1-maija. Piesakot laivu braucienu, lūgums norādīt cik pieaugušo un bērnu būs, lai kāds nepaliek bez vestes.

Priecīgus maija svētkus un tiekamies Tukumā ziedonī!

