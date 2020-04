Maija brīvdienās izmaiņas gandrīz 500 reģionālo autobusu maršrutu

Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, savukārt citos maršrutos to skaits tiks samazināts.

Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no visiem reģionālajiem autobusu maršrutiem, kur pasažieru pārvadājumus nodrošina 25 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, SIA “Ekspress Ādaži”, SIA “Galss Buss”, SIA “Jelgavas autobusu parks”, SIA “Migar”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Aiva auto”, SIA “AIPS”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Madonas ceļubūves SIA” un SIA “Ceļavējš”.