Latvijas svētku svinēšana Tukuma pusē

Šogad, kad piedzīvojam valsts ārkārtas situāciju, pasākumi tiek pielāgoti, ievērojot valstī noteiktos iedzīvotāju drošības noteikumus.

Četras izstādes

No piektdienas, 14.novembra Tukuma mākslas muzejā apskatāma izstāde “No valsts uz muzeju”, kurā apskatāmi mākslas darbi, kas kā mākslas kolekcijas papildinājumi Tukuma muzeja krājumā iegādāti no 1936. līdz 2019.gadam. 1936. un 1937.gadā Tukuma pilsētas mākslas muzejs no Kultūras fonda kopā saņēma 17 mākslas darbus – Jāņa Rozentāla, Kārļa Miesnieka, Ģederta Eliasa, Niklāva Strunkes, Johana Valtera un citu izcilu Latvijas mākslinieku darbus. Savukārt no 2002. līdz 2008.gadam, iepērkot 15 mākslas darbus, uzsvars tika likts uz Tukumam nozīmīgu autoru – Anša Artuma, Kārļa Neiļa, Leonīda Āriņa, Alberta Pauliņa – gleznu kolekcijas papildināšanu. Šo izcilo mākslinieku darbi vienkopus apskatāmi izstādē. Muzeja darba laiks – no otrdienas līdz piektdienai 11.00 līdz 17.00, sestdien, svētdien 11.00 līdz 16.00. Muzejs būs atvērts arī 18.novemvrī! Adrese: Harmonijas iela 7, Tukums. Vairāk informācijas un apmeklējuma pieteikšana pa tālruni 25494677, www.tukumamuzejs.lv/makslas-muzejs

Tukuma pilsētas vēstures muzejs “Pils tornis” aicina apmeklēt izstādi “PAROLE: 1991-42-51”. Tā veltīta 42. Tukuma Zemessardzes bataljonam. Apmeklējot izstādi atklāsiet norādītās paroles nozīmi un uzzināsiet par tukumnieku zemessargu piedzīvoto trīsdesmit gadu laikā. Tukuma Zemessardzes bataljonā bija ap 750 vīru un tas bija viens no lielākajiem bataljoniem Latvijā. Muzeja darba laiks – no otrdienas līdz piektdienai 11.00 līdz 17.00, sestdien, svētdien 11.00 līdz 16.00. Muzejs būs atvērts arī 18.novemvrī! Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums. Vairāk informācijas un apmeklējuma pieteikšana pa tālruni 25622131, www.tukumamuzejs.lv/pils-tornis

Durbes pils šajā laikā piedāvā apskatīt izstādi “Par dzimteni un Latviju”. Tā atklāj vēstures faktus par Latvijas Neatkarības kara laiku Tukumā. Apmeklētāji aicināti iepazīt varoņus, kas cīnījās landesvēra rindās un krita, atbrīvojot Tukumu no lieliniekiem vai cīnoties pret bermontiešiem. Izstādē uzzināsiet arī par Elizabetes fon Hiršheidas un brīvprātīgā vācu ārsta Alfrēda Trosta mīlestības stāstu Durbes pilī. Muzeja darba laiks – no otrdienas līdz piektdienai 11.00 līdz 17.00, sestdien, svētdien 11.00 līdz 16.00. Muzejs būs atvērts arī 18.novemvrī! Adrese: M. Parka iela 7, Tukums. Vairāk informācijas un apmeklējuma pieteikšana pa tālruni 26305946, www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils

Lai apbrīnotu Latvijas dabu, visi laipni aicināti doties uz Tukuma pilsētas Kultūras namu, kur skatāma izstāde “Tukums. Dabas ritmi”. Šeit apskatāmas Latvijas gaisa balonu pilota-instruktora Gunāra Dukštes daudzo lidojumu vizuālās piezīmes, kuras palīdzējusi saglabāt vienmēr ceļos līdzi esošā fotokamera. Darba laiks no 18. līdz 22.novembrim no 11.00 līdz 16.00. Adrese: Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 26511517, www.tukumakn.lv

Video projekcija un gaismas ceļš

Lai svinētu Latvijas dzimšanas dienu kopā, bet droši, no sestdienas, 14.novembra līdz 18.novembrim uz Tukuma novada Domes ēkas fasādes būs skatāma video projekcija ATSLĒGA UZ LATVIJAS BRĪVĪBU. Atslēga uz Latvijas brīvību autoruplāt, ir ne vien brīvības cīnītāji, tauta, zeme, karogs un mīlestība pret savu valsti, bet arī laiks, ko atslēdzam un veltām sevis izpratnei. Projekcija ir tās veidotāju redzējums par Latviju un patriotismu, ļaujot skatītājiem piedzīvot emocionālu sasaisti ar mūzikas un vizuālo baudījumu. Ja dosities vakara pastaigā pa pilsētu, tad iekļaujiet domes ēku kā vienu no punktiem, ko apskatīt, jo projekcija būs skatāma visas šīs dienas uz sienas no pulksten 19.00 līdz 23.00. Adrese: Tukuma novada Domes ēkas fasāde, Talsu iela 4, Tukums.

Savukārt Latvijas dzimšanas dienā, 18.novembrī no pulksten 16.00 visi aicināti iedegt svecītes par Latviju savās mājās – uz palodzēm un lieveņiem, pie žogiem un ielu malās, kā arī, ja būsiet izgājuši vakara pastaigā, iedegt tās arī īpašos svečturos Tukuma centrā – Brīvības laukumā un pie Z.A.Meierovica pieminekļa. Adrese: Brīvības laukums un Meierovica laukums, Tukums

Pastaiga pa Tukuma pilsētu

Patriotiskajā nedēļā aicinām doties pastaigā pa Tukumu, izstrādāta maršruta pavadībā, un izstaigāt pilsētas centru – vecpilsētu, paraugoties uz to ar cita stāsta – Brīvības cīņu un militārās vēstures notikumu acīm. Pastaigas maršruts “Iepazīsti Tukuma pilsētu un vēsturi” sevī ietver gandrīz 20 objektus un par katru no tiem ir sagatavots īpašs stāsts par 1919.gada notikumiem. Maršruta karti ar adresēm un stāstiem meklējiet www.visittukums.lv un Tiekamies Tukumā Facebook vietnē, bet izdrukātā veidā – dzelzceļa stacijā Tukums I, Tukuma pilsētas Kultūras namā, pastkastītē pie Tūrisma informācijas centra un galerijā “Durvis”. Adrese: Tukuma TIC, Talsu iela 5, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 28311557, www.visittukums.lv

Patriotiskās garšas baudīšana

Tukuma un apkārtnes ēdinātāji, kas vēlas, lai arī šajā laikā mums nepazustu svētku prieks, izveidojuši patriotiskās garšas svētku piedāvājumu līdzņemšanai.

No pirmdienas, 16. novembra līdz svētdienai, 22. novembrim īpašo Latvijas svētku nedēļas piedāvājumu līdzņemšanai un svētku pusdienu piegādi piedāvā Šlokenbekas muižas krodziņš. Tālrunis maltītes pasūtīšanai un informācijai 29904147.

Tāpat no pirmdienas, 16. novembra līdz svētdienai 22. novembrim visi aicināti izbaudīt Jaunpils pils latvisko maltīti. Jaunpils kroga piedāvājumā viduslaiku mielastu: Kalpu mielasts, Mūka mielasts un Barona mielasts. To iespējams baudīt ārpus telpām, īpašās vietās ap Jaunpils pili: Kartavkalnos, uz pils Mīlestības saliņas vai pils pagalmā. Tālrunis maltītes pasūtīšanai un informācijai 26520233.

No trešdienas, 18.novembra līdz nedēļas beigām patriotisko garšu ēdienkartē piedāvā mājas restorāns Corner`s Tukumā. Restorāna saimnieks Mārtiņš piedāvās svētku maltīti aizvest uz mājām, vai paņemt līdzņemšanai, lai mājās varētu izbaudīt svētku maltīti. Tālrunis maltītes pasūtīšanai pa tālruni 24249402.

Arī Jaunmoku pils restorāns no Latvijas svētku dienas – 18.novembra visu nedēļu aicina pasūtīt īpašo svētku maltīti, lai baudītu to pils parkā vai pasūtītu līdzņemšanai. Tālrunis maltītes pasūtīšanai pa tālruni 26187442.

Aicinām baudīt latvisku garšu un uzņēmēju sagatavoto piedāvājumu! Vairāk informācijas par Patriotiskās garšas piedāvājumu meklējiet www.visittukums.lv un Tiekamies Tukumā Facebook vietnē.

Lai Latvijas garšas un iedvesmas pilna Patriotiskā nedēļa! Tiekamies Tukumā!