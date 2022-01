Kurināmā cenu pieaugums draud ar tarifu kāpumu

Propāna gāzes cenas kāpj

Gāzi apkurei nu jau vairākus gadus izmanto Pūres pagasta Lamiņos un Jaunsātos. Lamiņos ar gāzi nodrošina siltumu Tukuma novada speciālās izglītības iestādei un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, bet Jaunsātos – skolai un pakalpojumu centra ēkai. Kā skaidroja Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns, apkurei tiek izmantota propāna gāze, kuras cena, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaugusi par trešdaļu: “2021. gadā par kilogramu gāzes bija jāmaksā 0,693 eiro (bez PVN), savukārt, kā secinām pēc pēdējā rēķina, gāzes kilograms nu jau izmaksā 0,891 eiro (bez PVN). Mēnesī tiek izlietoti 3000 vai 4000 kg gāzes – atkarībā no laika apstākļiem. Savukārt iedzīvotāji maksā 1,33 eiro/m² kā izlīdzināto maksājumu visu gadu.” Vaicāts, vai nav domāts tarifu paaugstināt, E. Keirāns skaidroja, ka līdz šim tarifu nebija vajadzības mainīt, taču tas ir fakts, ka tagad gāzes cena aug strauji, līdz ar to, ja nekas nemainīsies, var nākties par to domāt.

Jaunpilī gāzes cena pieaugusi par 104%

Dabas gāzi apkurei izmanto Jaunpilī – ar to apkurina pagasta centra iestādes un daudzdzīvokļu namus. Kā stāstīja pašvaldības uzņēmuma «Jaunpils komunālie pakalpojumi» grāmatvede Monta Skricka, dabas gāzes izmaksas par vienu megavatstundu ir bijušas mainīgas, piemēram, 2020. gadā 1 MWh maksāja 23,19 (bez PVN) un 12,80, 2021. gadā – 18,60, bet no 2021. gada oktobra – jau 53,20 eiro par megavatstundu, turklāt šāds tarifs saglabāsies līdz pat šī gada oktobrim: “Esam izrēķinājuši, ka pieaugums apkures maksai ir 104%. Savukārt, rēķinot, kā šis pieaugums ietekmēs iedzīvotājus, esam izrēķinājuši, ka, piemēram, «Zītaros» pēc vecā tarifa (18,50 eiro/MWh) maksa par kvadrātmetru bija 0,50 eiro, bet ar jauno tarifu – 1,02 eiro/m². Protams, ar nosacījumu, ka ir bijis vienāds gāzes patēriņš.” Levestē, kā skaidroja grāmatvede, tiek kurināts ar malku, un tur nekas nemainās.

