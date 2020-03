Ko par ārkārtas stāvokli spriež novadu vadība?

Skolās bērnu maz, bērnudārzos ir

Šī brīža situācija šāda: skolās, ja neskaita Cēres pamatskolu, kurā bērni nebija informēti, ka skola slēgta, kā arī Kandavas reģionālo vidusskolu, kur daļa skolēnu dzīvo internātā un tikai šodien devušies mājās, kā arī Tukuma speciālo izglītības iestādi, kuras audzēkņi arī dzīvo internātā Lamiņos, un arī ir devušies mājās, lielākajā daļā mācību iestāžu audzēkņu nav bijis. Savukārt bērnudārzos situācija bijusi šāda: Engures novadā bijis 51 bērns, Jaunpilī – 13, Tukuma novadā – 307, Kandavas novadā – 48.

Nekursēs skolēnu autobusi

Līdz 14 aprīlim nekursēs tā sauktie skolēnu autobusi, un šajā laikā nebūs spēkā skolēnu biļetes, izņemot 12. klašu skolēnus, kam brīvlaika nedēļā notiks valsts pārbaudījumi. Lai pirmsskolas bērnu vecākiem nebūtu jānāk uz Tukuma novada Izglītības pārvaldi kārtot formalitātes par bērnu uzņemšanu, iesniegumus var atsūtīt elektroniski. Līdz 14. aprīlim tiek pārtrauktas arī Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi.

Pasākumi nenotiek

Sanāksmes dalībniekiem nebija nekādu diskusiju par to, ka atceļami visi kultūras, sporta, interešu izglītības pasākumi, kas šajā laikā ir ieplānoti, tomēr jautājums bija, kas, piemēram, notiek ar muzeju, bibliotēku, sporta un kultūras iestāžu apmeklēšanu. Pēc palielām diskusijām tika nolemts, ka katra pašvaldība pati vērtēs savu situāciju un izvirzīs savus nosacījumus, jo, piemēram, Kandavas domes izpilddirektors Egīls Dude uzsvēra, ka, slēdzot apmeklētājiem bibliotēku, var gadīties, ka cilvēkiem tādējādi tiek liegta vienīgā iespēja iegūt informāciju, jo gana daudziem nav ne piekļuves internetam, ne naudas avīzei. Tāpēc, ja apmeklētāju ikdienā ir maz, iestādes turpina darbu, bet no iedzīvotājiem prasa izziņu par to, ka cilvēks nav bijis slimības skartajā valstī, nav kontaktējies ar personu, kas šādā valstī ir bijusi vai pat ir inficējusies.

Dienas centri slēgti, dušas hallē darbosies

Vēl, kā informēja Tukuma sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve, būs atvērta Tukuma patversme un ārkārtas situācijas laikā tās iemītniekiem telpas pa dienu jāatstāj nebūs. Tāpat tiks nodrošināta ēdināšana katru dienu un būs atvērtas dušas Tukuma ledus hallē, taču būs slēgti visi Tukuma novada sociālā dienesta dienas un kopienas centri, Tukuma jauniešu centrs.

Par apzinātu inficēšanu – arī cietumsods

Sanāksmē izskanēja, ka pats galvenais ir aicināt iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu rīcību un ierobežojumus uztvert nopietni, lai nebūtu tā, kā dzirdēts, ka esot novados arī tādi ļaudis, kas ir atgriezušies no slimības skartajām valstīm, taču 14 dienu karantīnu neievēro. Tukuma novada pašvaldības vadītājs Normunds Rečs skaidroja, ka, piemēram, četri cilvēki Sēmē, kas ir atgriezušies no brauciena, ievēro 14 dienu karantīnu. Vēl tika uzsvērts, ka iedzīvotājiem der atgādināt, ka par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu (no 15 diennaktīm līdz trim mēnešiem), vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, kā to paredz Krimināllikuma 140. pants. Tas, ja kāds būs atbraucis no slēpošanas Itālijā un par spīti ārkārtas situācijai, “vazāsies” apkārt, būs uzskatāms par šādu nodarījumu.

Galvenie pienākumi visiem

Kā teikts četru pašvaldību aicinājumā, iedzīvotāji tiek aicināti mazgāt rokas vai lietot dezinfekcijas līdzekļus; ievērot 2 metru distanci vienam no otra publiskās vietās; bez nepieciešamības nedoties ārā no mājas un izvērtēt, vai būtu apmeklējamas publiskas vietas un rīkojami privāta rakstura pasākumi.

Bērnu vecākiem jāraksta atļaujas

Vēl iedzīvotāji aicināti nodrošināt, lai bērni ārkārtas situācijas laikā vieni paši neatrastos uz ielas. Savukārt, ja viņi apmeklē publisku iestādi, lai viņiem līdzi būtu rakstiska atļauja apmeklēt pasākumu.

Kur vērsties?

! Par veselības jautājumiem var zvanīt savam ģimenes ārstam vai uz Slimību profilakses un kontroles centru pa tālruni 67387661, vai arī Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim: 66016001.

! Savukārt gadījumā, ja cilvēkiem ir radušies cita rakstura jautājumi, piemēram, ja viņi kaut kādu iemeslu dēļ ir palikuši bez ēdiena, jo atrodas karantīnā, ja ir radusies trauksme vai radušās citas problēmas, tad darba laikā var zvanīt savas pašvaldības sociālajam dienestam: Tukumā – 80205333; Kandavā – 63182063; Jaunpilī – 63180959; Engurē – 63192020.

Savukārt ārpus darba laika, kā vienojās pašvaldību vadītāji, dažādu sociālo problēmu gadījumā, var zvanīt Tukuma vienotajam dispečerdienestam pa tālruni 8881, kur dispečers palīdzēs sazināties ar atbildīgajiem dienestiem.

Agita Puķīte