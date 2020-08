Kino, māksla un pasākumi ģimenēm nedēļas nogalē

Tiekamies Tukumā šonedēļ!

TT chill’o

Piektdienas, 7.augusta vakarā pulksten 21.00 visi kantrīmūzikas cienītāji tiek aicināti uz Durbes estrādi, kur TT chill`o ietvaros brīvdabas koncertā uzstāsies grupa “Sestā Jūdze”. Koncerts būs kā spirgts veldzējums, aicinot baudīt brīvdabas romantisko un vasarīgo noskaņu. Grupa “Sestā Jūdze” klausītājiem piedāvās ne tikai visu laiku populārākās grupas dziesmas, bet arī pavisam jaunas un vēl nekur nedzirdētas dziesmas no drīzumā gaidāmā grupas albuma “Upe”. Biļetes iegādājamas Biļešu Paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv/lv/event/82207. Adrese: Durbes estrāde, Mazā Parka iela 2a, Tukums, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 29702585, www.facebook.com/TiekamiesTukuma/

TT krāso

TT krāso ietvaros sestdien, 8. augustā no pulksten 12.00 līdz 17.00 Harmonijas iela Tukumā pārtaps par “Mākslinieku ielu”. Radošums pārpludinās ne vien šo, bet arī citas pilsētas ielas.

Zīmēt un gleznot mīlošie jau savlaicīgi aicināti pieteikties gleznošanai brīvā dabā “TT krāso plenērā”, kas notiks mākslinieces Viktorijas Kosenko vadībā, un tajā būs iespēja iemācīties uzgleznot Tukumu un tā ainavas. Dalība plenērā ir bez maksas, taču iepriekš noteikti jāpiesakās, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot uz tālruni 29540516. Gleznošana notiks visas dienas garumā no pulksten 12.00 līdz 17.00.

Aicinām apmeklēt Mākslinieku ielas radošo programmu, kur starp mākslas darbnīcu “Antīks” un Tukuma Mākslas muzeju valdīs māksla dažādās tās izpausmēs. Te varēs vērot brīvmākslinieces Violas Zaltānes, tērpu dizaineres Unas Bērziņas un rotu mākslinieces Aivas Cimzietes nepieradinātās modes tapšanas performanci “Lins. Krāsas un Tu” un vēlāk te radītos tērpus arī iegādāties izsolē, dzirdēt Jacob Noiman band klezmermūzikas priecīgos ritmus un baudīt EZIA (Elīzas Baķes) un kvarteta džeza mūzikas noskaņu. Mākslinieku ielā sestdien varēs sastapt arī vairākus radošus pārsteigumus uz TT brīvās skatuves, bet par labu noskaņu visas dienas garumā rūpēsies dj Project Rudolf.

Sestdien, 8. augustā no pulksten 11.00 līdz 16.00 Tukuma Mākslas muzejs būs vieta iedvesmai, kur apmeklētāji varēs apskatīt Leonīda Āriņa un Alekseja Naumova izstādi “Saules pusē”, kura tikai uz vienu dienu būs papildināta ar četriem īpašiem darbiem no muzeja kolekcijas – vecmeistaru Valdemāra Tones, Ulda Zemzara, Jēkaba Kazāka un Jāņa Tīdemaņa portretiem. Šīs gleznas iedvesmojušas mākslinieces Ingemāru Treiju, Kristīni Japiņu, Ivetu Liepiņu un Kristīni Lazdāni, kuras sestdien pulksten 12.00 aptuveni pusotras stundas garumā Mākslinieku ielā radīs “Dzīvās gleznas”. Oriģināli un Dzīvās gleznas uz pavisam neilgu brīdi no 13.30 līdz 14.00 satiksies vienuviet Tukuma Mākslas muzejā, lai interesentiem un pašiem dzīvo gleznu radītājiem būtu iespēja pārliecināties par abu līdzību klātienē.

Gan Mākslinieku ielas norises, gan muzeja apmeklējums sestdien būs bez maksas. Satiksme Harmonijas ielā 8. augustā būs slēgta no plkst. 06.00 līdz 21.00. Pateicamies par sapratni! Norises vietas: Tukuma vecpilsēta – Harmonijas, Lielā, Talsu iela, u.c. ielas pilsētā un Tukuma Mākslas muzejs, Harmonijas iela 7, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25494677, www.facebook.com/TiekamiesTukuma/

TT aktīvs

TT aktīvs ietvaros sporta pasākumu cienītājiem šo sestdien, 8.augustā būs iespēja vērot un piedalīties trešajā “3×3 Tukuma ielu basketbola” posmā Tukumā. Sacensību sākums no pulksten 11.00, komandu reģistrēšanās no pulksten 10.15. Dalības maksa 2 EUR no spēlētāja, skatītājiem – bez maksas. Pasākums norisināsies pie Tukuma Sporta skolas, Kuldīgas ielā 74, Tukumā. Vairāk informācijas www.facebook.com/TiekamiesTukuma/

TT kino

Sestdienas, 8.augusta vakarā no pulksten 22.30 Tukuma pilsētas parkā TT kino ietvaros tiks demonstrēts brīvdabas kino. Šoreiz būs skatāma filma “Cīsiņsuns”, kas uzņemta ASV 2016. gadā, un to veido četri stāsti par četriem saimniekiem un vienu suni. Filmas valoda – angļu ar subtitriem latviešu un krievu valodās. Filma saņēmusi galveno balvu un žūrijas balvu Deauville Film Festival. Biļešu skaits ierobežots. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv/lv/event/82651. Lūgums apmeklētājiem ņemt līdzi krēslus un pledus, ērtākai sēdēšanai. Adrese: Tukuma Pilsētas parks, Lielā iela 36 A, Tukums. Vairāk informācijas www.facebook.com/TiekamiesTukuma/

Pasākumi latviskās tradīcijās, brīvdabas teātris un ģimeņu diena

Ja vēlaties noskatīties brīvdabas teātra izrādi, tad piektdienas, 7. augusta vakarā jādodas uz Kandavu, kur brīvdabas estrādē “Ozolāji” būs iespēja vērot izrādi “Lielais loms”, kas tapusi pēc Annas Brigaderes lugas motīviem. Izrādes režisori – Juris Kalniņš un Voldemārs Šoriņš. Izrādes sākums pulksten 19.00. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Kandavas kultūras nama kasē, kā arī estrādē stundu pirms izrādes sākuma. Adrese: Kandavas brīvdabas estrāde “Ozolāji”, Kandava, Kandavas novads. Vairāk informācijas pa tālruni 63182040, www.kandava.lv

Uz folkloras kopu un kapelu saietu “Ar Jumi dancot gāju” sestdien, 8. augustā no pulksten 13.00 aicina Viesatu upesloku dabas taka. Visi laipni aicināti sadziedāties un sadancoties ar dažādām folkloras kopām un lauku kapelām. Pasākuma apmeklētāji aicināti ņemt līdzi sēžamos brīvā dabā. darbosies arī bufete. No Irlavas stāvlaukuma uz norises vietu pulksten 12.30 kursēs autobuss. Norises vieta: dabas taka “Viesatas upesloki” (pie tilta), Irlavas pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26176893.

Savukārt svētdien, 9. augustā no pulksten 10.00 Jaunmoku pilī atkal Ģimeņu diena, aicinot to pavadīt ģimeniskā atmosfērā kopā ar kanisterapijas suni Basso, iepazīstot mežu, piedaloties rakstu zīmes veidošana Zīmes centrā (iepriekš jāpiesakās), Laimas Bakānes tekstilmākslas izstāde “Dežavu. Mūža meža maldi”, kā arī Antoņinas Paškevičas porcelāna darbu izstāde „Medības”. Kanisterapija ir viena no zooterapijas nozarēm, kur terapeita pienākumus veic speciāli atlasīts, apmācīts un sertificēts suns. Jaunmoku pilī viesosies suns vārdā Basso, ar kuru kopā varēs lasīt Meža ābeci, iepazīt un mērīt kokus, piedalīties jautrās stafetēs un iet rotaļās. Būs arī iespēja nofotografēties un aprunāties ar četrkājaino terapeitu. Pasākuma laikā būs atvērts ģimenes restorāns, kurā ieturēt gardu maltīti un nobaudīt mūsu pašu gatavoto saldējumu. Izvēlei būs plaša ēdienkarte dažādām gaumēm. Ieeja pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem bez maksas, pārējiem – muzeja ieejas biļete. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas un rezervācijas veicamas pa tālruni 26187442, www.jaunmokupils.lv

Kino pikniks Lapmežciemā un Engures svētki

Piedalīties brīvdabas kino piknikā, sākot ar šo piektdienu, 7.

augustu aicina Lapmežciems. Brīvdabas kino vakari norisināsies visu augusta mēnesi, katru piektdienas vakaru pulksten 21.00. Pirmā izvēlētā filma, kas tiks demonstrēta šo piektdien būs “Zvejnieka dēls”. Tā pirmo reizi uzņemta 1939. gadā, un pirmizrāde notika neilgi pirms Latvijas okupācijas – 1940. gada janvārī kinoteātrī “Splendid Palace”. Režisors Vilis Jānis Lapenieks. Tieši šī filma vēsturei ir saglabājusi informāciju, kāda toreiz izskatījās Lapmežciema kāpa. Filmēšana notika arī Ragaciemā un Plieņciemā, kā arī Majoros, Ķekavā, Vecāķos, Buļļuciemā, Papē, Nidā un citur. Mūziku filmai rakstīja Jānis Mediņš (1890-1966), un speciāli operdziedātājam Rūdolfam Bērziņam (1881-1949) tika sarakstīta dziesma „Jūra krāc un vēji pūš”. Šo Jāņa Mediņa sabalsoto grāvēju vēlāk skandināja katrs zvejnieks Rīgas jūras līcī un katrs mietpilsonis Rīgas krogos, taču tolaik to pilnībā zināja tikai Plieņciemā. Norises vieta: Lapmežciems (pļaviņā starp estrādi un stadionu), Lapmežciema pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas www.enguresnovads.lv

Savukārt sestdien, 8. augustā visas dienas garumā tiks svinēti Engures pagasta svētki. Jau no pulksten 10.00 pie Engures mola norisināsies Latvijas čempionāts ūdens motocikliem, savukārt no pulksten 11.00 Engures stadionā norisināsies Sporta svētki, kur notiks sacensības dažādos sporta veidos. Pulksten 12.00 visi laipni aicināti uz Skolas ielas svētkiem. Kur notiks dažādas aktivitātes ģimenēm kā arī darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš. Vakarpusē no pulksten 19.00 norisināsies Saieta nama svētki. Šeit tiks piedāvātas dažādas radošas aktivitātes bērniem, tikšanās ar kokteili “Engurojies Engurē”, kā arī uzstāsies Roberts Eihe un ekoloģiskā mūzikas grupa “Ducele”. Aicinājums apmeklētājiem ņemt līdzi savu krēslu vai pledu sēdēšanai brīvdabā. Norises vieta: Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.enguresnovads.lv