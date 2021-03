Kas notiek ar elektrību un ielu apgaismojumu?

Redakcija: sazinoties ar uzņēmuma «Sadales tīklu» pārstāvi Normundu Marovski, noskaidrojām, ka laikā no 20. februāra bijuši divi elektrības atslēgumi. Vienā vainojamas krasās gaisa temperatūras svārstības, kuru dēļ transformatoru ēkās parādās lielāks mitruma daudzums nekā parasti, un tas arī radīja šos elektrības pārrāvumus. Tad, kad iekārtas nožūst, elektrības padeve atjaunojas, taču parasti šāds atslēgums novērojams nevis vienā vietā, bet plašākā teritorijā, un tas ilgst, kamēr atrod, kurā vietā gadījusies problēma. Otrs elektrības atslēgums, kā noskaidrojām, bija noticis Milzkalnē, kur uzņēmuma teritorijā bija radies defekts transformatorā. Tiklīdz tas novērsts, elektrības padeve atjaunota. Interesējoties, vai šie elektrības atslēgumi bijuši pie vainas, kāpēc aizvadītajā nedēļā Tukumā nedega ielu apgaismojums, tomēr noskaidrojām, ka tas ir pašvaldībā risināms jautājums.

Problēma novērsta Krasta ielā

Kā jau iepriekš bija skaidrojis Tukuma novada domes speciālists Ģirts Ruģelis, ielu apgaismojums nedeg tāpēc, ka kaut kur ielu apgaismojuma sistēmā ir problēmas. Izrādās, impulss apgaismojumam Jauntukumā nāk no pilsētas centra un, ja kaut kur tīklos ir pārrāvums, apgaismojums nedeg. To, kur ir problēma, vispirms meklē, dienā ieslēdzot un pārbaudot ielu apgaismojumu, par ko tik bieži aizrāda iedzīvotāji, bet citas iespējas to noskaidrot neesot. Kad tiek atrasta tā iela, kur apgaismojums nedeg, tad, pieaicinot specializēto laboratoriju, tiek noteikta precīza bojājuma vieta.

To, vai tiešām Jauntukuma ielu apgaismojums ir saistīts ar centru, lūdzām komentēt arī SIA «Telms», kas apsaimnieko pilsētas ielu apgaismojumu. Uzņēmuma valdes loceklis Māris Nikolājevs skaidroja, ka Ošu ielas apgaismojuma tīkls vistiešākā mērā ir saistīts ar Valguma ielas elektroietaisēm: “Vēsturiski ir izbūvēts tā, ka signāls par apgaismojuma ieslēgšanās laiku pa kabeļu tīklu nonāk no apgaismojuma sadalnes Baložu-Dārzniecības ielu krustojumā, tad caur vairākām citām sadalnēm – uz apgaismojuma sadalni Jelgavas-Slocenes ielu krustojumā, kam pieslēgta Ošu iela, Jelgavas un citas šīs apkaimes ielas. Gan 27., gan 28. februārī centāmies noteikt bojājuma vietas – ielu apgaismojums tika slēgts manuālā režīmā tur, kur tas uz to brīdi bija iespējams, 28. februārī tika noteikta aptuvenā bojājuma vieta, un tā tika atslēgta no tīkla. 1. martā atjaunots apgaismojuma tīkls automātiskajā režīmā. Bojājums tika konstatēts Krasta ielā, kur apgaismojuma tīkls ir novecojis un nokalpojis savu normatīvo kalpošanas laiku.”

Ielu apgaismojuma sistēma – novecojusi, atbalsts atjaunošanai – nepietiekams

Vēl M. Nikolājevs skaidroja, ka vairākas no esošajām ielu apgaismes vadības sadalnēm ir morāli un tehniski novecojušas. “Pašlaik šādas sistēmas citās pašvaldībās neizmanto, ielu apgaismes sistēmas automatizējot. Vairākkārt esam vērsušies Tukuma pašvaldībā ar priekšlikumiem modernizēt apgaismojuma tīklu, piesaistot ES līdzfinansējumu, tomēr tas netika atbalstīts. 2020. gadā vērsāmies ar priekšlikumu automatizēt ielu apgaismojuma vadības sadalnes ar attālinātu uzraudzību, kas ļautu cita starpā ātrāk noteikt bojājuma vietu un novērst šādus gadījumus, kā iepriekš aprakstīts. Tukumā 24 apgaismojuma vadības sadalnēm ir nepieciešama modernizācija, bet atbalstīta tika tikai 6 vadības sadalņu automatizācija, kas 2020. gadā arī tika veikta. Ļoti ceram, ka tiks atrasts finansējums arī pārējo sadalņu modernizācijai un automatizācijai, kā rezultātā turpmāk neveidosies ļoti garas savstarpēji saistītas kabeļu ķēdes, kurās katrs bojājums izraisa apjomīgu ielu apgaismes tīklu atslēgšanos.”