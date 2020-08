Kaņiera ezera krastos notiks sezonas pēdējā siena talka zāļu purvā

Talka notiks īpaša vietā – kaļķainā zāļu purvā, kādu kopumā Latvijā aizņem tikai nedaudz vairāk nekā 1000 hektāru lielu platību. Šo reto un īpašo dabas bagātību pasargāt no aizaugšanas ar mežu un mazprasīgām augu sugām iespējams tikai noganot lopiem vai cilvēkam nopļaujot. Tā kā mājlopi Kaņiera apkārtnē vairs netiek turēti, vienīgā iespēja saglabāt šo dabas vērtību krātuvi ir regulāra pļaušana, aizvācot nopļauto zāli.

Kaņiera ezera krastos, kur ir sastopamas vienas no lielākajām kaļķainā zāļu purva platībām, nopļautās zāles savākšana paveicama tikai ar roku darba palīdzību, it īpaši tādēļ, ka šeit sastopama viena no lielākajām un krāšņākajām kadiķu audzēm Latvijā. Lai to paveiktu, ik gadu tiek rīkotas talkas, lūdzot palīdzību brīvprātīgajiem. Viena no šādām talkām pie Kaņiera ezera notika pagājušajā nedēļā, kad, pateicoties brīvprātīgo darbam, no nopļautās zāles, krūmiem un to atvasēm tika atbrīvota viena daļa no nopļautās platības, tomēr turpat līdzās vēl darba gana. Lai arī šeit varētu augt un zelt daudzas retas un krāšņas zāļu purva augu sugas, aicinām brīvprātīgos palīgus iesaistīties šīs sezonas pēdējā siena talkā zāļu purvā, kur kopīgi darbojoties iespējams gan palīdzēt atjaunot vērtīgas purva augu dzīvotnes, gan arī jēgpilni kopā pavadīt laiku, esot dabā, to izzinot un iepazīstot.

Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 27. augustam, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/siena_talka_28_augusts vai zvanot pa tālruni 29802428 (Aiga)

Pulcēšanās vieta – pie Kaņiera ezera skatu torņa. Pasākuma norises vieta kartē: https://ej.uz/siena_talku/. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports talcinieku nogādāšanai no Lapmežciema centra vai Ķemeriem uz talkas norises vietu.

Darba apstākļi: Noteikti nepieciešami ūdens izturīgi apavi – gumijas zābaki vai citi atbilstoši apavi. Paredzēta arī talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā un pieredzējušu speciālistu stāstījums par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā.