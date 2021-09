Gaidot Užavas kausa izcīņas pirmo spēli Tukumā

Pavisam citāda pieredze

Sarunas laikā noskaidrojām, ka nesen Mārtiņš atgriezies no Latvijas nacionālās vīriešu basketbola izlases sagatavošanas posma un kvalifikācijas spēlēm, kur viņam bija iespēja darboties galvenā trenera Lukas Banki treneru korpusā. Atbildot uz jautājumu, kā tas izdevies, jaunais treneris skaidro, ka tas noticis gan nejauši, gan likumsakarīgi. Proti, laikā, kad jauniešu treniņi sporta zālēs nevarēja notikt, bet izlases dzīvoja savos burbuļos un turpināja trenēties, viens no Mārtiņa audzēkņiem Rihards Zariņš iekļuvis U-18 izlasē. Situācija bijusi tāda, ka vecākiem puisi nebija iespējams nogādāt uz treniņiem, jo tie notikuši dienas laikā, tādēļ Mārtiņš izlīdzējis, kļuvis par audzēkņa šoferi un gala rezultātā pieteicies brīvprātīgi darboties par trenera asistentu Latvijas U-18 izlases treneru korpusā. Tur nu arī pamanīts un uzaicināts uz izlasi, kur arī darbojies brīvprātīgi. “Strādāju kopā ar U-18 izlases treneri Artūru Visocki-Rubeni. Tā bija laba pieredze, un tālāk jau kā loģisks turpinājums sekoja uzaicinājums darboties nacionālajā vīriešu izlasē.” Vaicājām kādi bija pienākumi Lukas Banki komandā. Mārtiņš skaidroja: “Vadīju individuālos treniņus, kā arī biju dažādu kombināciju daļa. Tādēļ bija svarīgi, ka spēlēju, ka zinu pozīcijas un varu tās ieņemt. Bieži vien nācās vairāk pasvīst nekā pašiem izlases dalībniekiem.” Vaicāts, kādas bija galvenās atziņas, kas iegūtas šo treniņu procesā, Mārtiņš atklāj, ne neskatoties uz visai ievērojamo pieredzi, atklājumu bijis gana daudz: “Darbojos basketbolā jau kopš bērnības. Esmu darbojies ar profesionālajā basketbolā. Agrāk spēlēju «ASK juniors» un BK «Rīga 05», arī šobrīd spēlēju Tukuma komandā, bet darbs izlasē bija pilnīgi kaut kas jauns, jo modernais basketbols krietni mainījies pēdējos gados un palicis daudz sarežģītāks. Tagad jādomā, kā es to varu integrēt šeit. Protams, apzinos, ka šeit nav profesionāļu, saprotu, ka ir pavisam cits līmenis, tādēļ ir jādomā, jāsaprot, ko es te varu ieviest, ko – nevaru.

Var pacīnīties dažādu līgu komandas

Atgriežoties pie sākumā pieminētās Latvijas kausa izcīņas, M. Tīss stāsta: ”Interesantākais šajā turnīrā ir tas, ka tajā līdzdalību var pieteikt jebkura komanda. Kā zināms, līgas ir dažādas un komandas arī spēlē savās līgās, bet šeit satiekas dažādu līgu pārstāvji, un bieži vien tas ir visinteresantākais, jo, tā teikt, melnajiem zirdziņiem – līdz tam mazāk zināmām komandām – izdodas pārspēt labākos. Iepriekšējā sezonā, piemēram, vienu no komandām veidoja vecmeistari, viņu vidū bija daudzi izbijuši profesionāļi, piemērām, Kaspars Kambala. Kas gaidāms šogad? Dzīvosim – redzēsim, bet tas, ko zinām noteikti, ka uz laukuma kāps basketbola skola «Tukums» komandas puiši. Pašreiz vēl nav zināms, vai skatītājiem spēli būs iespēja apmeklēt klātienē, jo viss atkarīgs no valstī notiekošā, bet cerības ir lielas.” Vaicājām arī Mārtiņam par to, kādas ir prognozes, vērtējot iespējamo spēles rezultātu. “Grūti pašreiz kaut ko prognozēt. Mēs neesam profesionāļi, un katram tas klusuma periods ir pavadīts savādāk. Puiši jau ir tikušies, bet pirmais atklātais treniņš būs tikai šodien, 24. augustā. Tad arī redzēsim, kāda šobrīd ir situācija. Zinām, ka iepriekšējā sezonā, NBL līgas atklāšanas spēlē tikāmies ar Saldus komandu, un tajā mēs tikām aplieti kā ar aukstu dušu. Spēle bija cita līmeņa agresīvitāte, un arī tagad mēs rēķināmies, ka Saldus puišu taktika būs līdzīga, tādēļ būsim gatavi,” skaidro treneris un piebilst: ”Kausa izcīņā uz nākamo spēli dodas tā komanda, kas divu spēļu summā iegūst uzvaru. Jāpiebilst, ka atklāšanas spēli, ja nebūs iespējams apmeklēt klātienē, būs iespēja kādā no platformām redzēt arī tiešraidē. Iepriekš jau visās mūsu mājas spēlēs tribīnes bija diezgan pilnas, un liela daļa skatītāju bija jaunieši, kuri paši spēlē basketbolu, tad nu viņiem bija iespēja skatīties un gūt motivāciju.”

Komanda pakāpusies soli augstāk

Iepriekšējās sezonās Tukuma basketbola skolas komanda startēja Latvijas basketbola 3. līgā, bet šajā sezonā kungi ir pakāpušies soli augstāk un startēs «Ramirent» Nacionāls basketbola līgas Rietumos, kur vēl joprojām spēlē arī Kandavas basketbola komanda. Kā pastāstīja Mārtiņš, lēmums šķitis likumsakarīgs: “Pirmo sezonu, kad pieteicām dalību trešajā līgā, noslēdzām ar bronzas medaļu. Esmu pārliecināts, ja otrā sezona nebūtu noslēgusies priekšlaicīgi, būtu izcīnījuši vismaz medaļu. Likās tikai likumsakarīgi, ka jākāpj solis augstāk. Pieteicāmies un, pateicoties gan mūsu basketbola vides attīstībai, gan arī kluba aktivitātei sociālajos tīklos, kā arī tam, ka viena komanda izkrita, tikām iekšā augstākajā – «Ramirent» Nacionālajā līgā.” Vaicāts par finansiālo puisi, vai tā krasi neatšķiras, no tās, ko pieprasa līdzdalība 3. līgā, Mārtiņš skaidro: “Nezinu, kā ar tiem klubiem, kam ir lielāks budžets, bet mums dižas atšķirības starp iepriekšējo un šo līgu nav, vismaz finansiālajā ziņā. No citas puses raugoties, – ir jābūt vairāk tiesnešiem, labākai samaksai viņiem un arī daži organizatoriskie nosacījumi mainās.”

