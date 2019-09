Dzērājšoferis attopas grāvī

27 augustā14.30 Engures novada Smārdes pagastā 1958. gadā dzimis «Renault megane scenic» vadītājs neizvēlējās drošu braukšanas ātrumus, kā rezultātā uzbrauca uz apmales, netika galā ar auto vadāmību un nobrauca no ceļa grāvī, kur apgāzās. Negadījuma rezultātā cieta vadītājs. Tāpat konstatēs, ka auto vadītājs bijis alkohola reibumā (2, 39 promiles)

14.58 Engures pagastā, ceļa Sloka-Talsi krustojumā ar Valgums-Klapkalnciems, 1982. gadā dzimis «Ford Crown Victoria» neievēroja distanci, kā rezultātā uzbrauca stāvošam «VW Passat».

18.58 Tukuma novada Lestenes pagastā, ceļa Dobele-Lestene-Tukums 31. kilometrā, 1980. gadā dzimis pašgājēja-zāles pļāvēja «Claas jaguar 880» vadītājs, braucot atpakaļgaitā, nepārliecinājās par satiksmes drošību un uzbrauca stāvošai «Hyundai Santa fe», to bojājot.

VUGD

27. augustā 14.38 Tukuma daļas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Engures novada Smārdes pagastu, kur pēc ceļu satiksmes negadījuma vieglā automašīna atradās uz sāniem un autovadītājs no tās nevarēja izkļūt. Ugunsdzēsēji glābēji ar roku rīku palīdzību atzāģēja automašīnas priekšējo stiklu un palīdzēja cilvēkam izkļūt no automašīnas. Savukārt 28. augustā 11.06 VUGD saņēma Valsts meža dienesta lūgumu palīdzēt meža ugunsgrēka dzēšanas darbos Tukuma novada Zentenes pagastā, kur dega meža zemsedze četru hektāru platībā. No VUGD puses ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās Tukuma un Talsu daļas ugunsdzēsēji glābēji ar divām autocisternām un kvadriciklu. Dzēšanas darbi bīstamības dēļ tika pārtraukti līdz ar tumsas iestāšanos. 29. augustā darbi turpinājās līdz pat vakaram. Par tālākām darbībām lems Valsts meža dienests. Vēl ceturtdien Tukuma novada Jaunsātu pagastā dega mikroautobuss 8 m2 platībā.