Dabas muzejā izveidot jauna ekspozīcija – «Skeletārijs»

Ekspozīcijā „Skeletārijs” apkopots plašs osteoloģiskais materiāls no Latvijas Nacionālā dabas muzeja zooloģiskā krājuma, kā arī no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Osteoloģijas muzeja. Teju 300 priekšmetos var iepazīt mugurkaulnieku skeletu daudzveidību. Eksponēti zivju, abinieku, rāpuļu, putnu un zīdītāju skeleti un to daļas, tostarp galvaskausi, ekstremitātes un skriemeļi.
Ekspozīcijā redzamie krājuma priekšmeti veidoti laikaposmā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Plaši pārstāvēta Latvijas fauna, taču aplūkojami arī citviet sastopamo dzīvnieku sugu skeleti un to daļas. Ekspozīcija stāsta par tādām skeleta pamatuzbūves daļām kā galvaskauss, mugurkauls, ribas un krūšu kauls, ekstremitātes un to joslas. Raksturota šo daļu uzbūve, funkcijas un to pielāgojumi dzīvnieka dzīves videi. Atsevišķā vitrīnā parādīti skrimšļi un kauli, kas nepieder nevienai no skeleta pamatdaļām, piemēram, mājas cūkas snuķa kauls.
Bagātīgā eksponātu daudzveidība ļauj apmeklētājiem izzināt un salīdzināt skeletu anatomiskās īpatnības, kā arī kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Skaitliski visvairāk pārstāvēti galvaskausi, no kuriem lielu daļu veido vēsturiskā Latvijas putnu sugu galvaskausu kolekcija. Vitrīnās izvietoti arī kamieļa, lielā nandu, pundurdzeloņrajas, krokodilkaimana, Galapagu bruņrupuča un citu dzīvnieku skeleti. Tāpat apskatāms finvaļa, kas ir viens no lielākajiem pasaules dzīvniekiem, mugurkaula skriemelis. Eksponātus papildina interaktīvas aktivitātes.
Ekspozīcija „Skeletārijs” izveidota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Māksliniecisko risinājumu radījis SIA „DJA”. Zinātniskie konsultanti – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Osteoloģijas muzejs. Ekspozīcija no 11. decembra atvērta muzeja darbalaikā, ieeja ar muzeja biļetēm. Plašāka informācija tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv, kā arī muzeja sociālo mediju Instagram un Facebook kontos.
