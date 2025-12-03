Dažādi

Dabas muzejā izveidot jauna ekspozīcija – «Skeletārijs»

Latvijas Nacionālajā dabas muzejā 180. jubilejas gada izskaņā gaidāms īpašs notikums – no 11. decembra apmeklētājiem būs atvērta jaunā ekspozīcija „Skeletārijs”. Pirmo reizi muzeja vēsturē izveidota ekspozīcija, kurā apskatāmi mugurkaulnieku skeleti un to daļas.

