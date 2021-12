Ceturtās Adventes pasākumi Tukumā un apkārtnē

Tirdziņi Tukuma apkārtnē

Sestdien, 18. decembrī no pulksten 11.00 līdz 15.00 Ziemassvētku tirdziņš norisināsies Jaunmoku pils parkā, kur visi laipni aicināti iegādāties vēl nenopirktās dāvanas vai našķus svētku galdam no Latvijas mājražotājiem, amatniekiem un skaistumlietu ražotājiem. Tirdziņš darbosies “zaļajā režīmā”.

Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26187442, www.jaunmokupils.lv

Ziemassvētku satikšanās ar tirdziņu un dažādām aktivitātēm sestdien, 18.decembrī no pulksten 11.00 līdz 14.00 norisināsies arī Ķemeru Nacionālajā parkā pie “Meža mājas”. Ķemeru Nacionālā parka apkārtnes amatnieki jau laikus ir domājuši par to, lai svētkos ikviens savus mīļos varētu iepriecināt ar oriģinālām, no sirds un mīlestības darinātām dāvanām. Būs gan dāvināšanas prieks, gan gards mielasts un Ziemassvētku dzēriens, gan kaulēšanās un jautrība. Parka informācijas centrā būs skatāmas divas aizraujošas izstādes, kas aizvedīs pārsteidzoši skaistā purva, augu un dzīvnieku valstībā. Vēl apmeklētājiem būs pieejami interaktīvi uzdevumi, kurus pareizi izpildot, ikviens saņem balvu. Adrese: “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. Vairāk informācijas pa tālruni 26424972, www.facebook.com/KemeruNacParks

Svētdien, 19.decembrī no pulksten 11.00 līdz 15.00 amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš norisināsies Jaunpils pils laukumā. Savukārt pulksten 15.00 Jaunpils pils lielajā zālē norisināsies Jaunpils pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Ieeja bez maksas. Pasākums norisināsies “zaļajā režīmā”. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26101458, www.facebook.com/Jaunpilspils

Uz Ziemassvētku tirdziņu svētdienas, 19.decembra pēcpusdienā no pulksten 14.00 līdz 18.00 aicina arī Piejūras tirdziņā Engurē. Tajā darbosies arī Ziemassvētku vecīša pasts. Adrese: Engures tirgus, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas Facebook: Engures pagasta pārvalde.

Pasākumi bērniem

Sestdien, 18.decembrī Jaunmoku pilī bērni un vecāki aicināti uz jautru izrādi “Kurš ir Ziemassvētku vecītis?”. Sirsnīgajā Ziemassvētku izrādē ģimenei būs iespēja uzzināt jautru stāstu par Ziemeļbriedi, Pingvīnu un Ziemassvētku vecīti. Ieejas maksa 7 EUR. Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs.

Vēl nedēļas nogalē pirmo reizi apmeklētājiem durvis ver Jaunmoku pils kompleksa Piena mājas pagrabs ar jaunizveidoto izlaušanās istabu “Zaļā meža melnie stāsti”. Tā ir aizraujoša, izzinoša spēle visu paaudžu dalībniekiem, īpaši bērniem un jauniešiem. Izlaušanās istaba apmeklētājiem ir atvērta katru dienu no pulksten 9.00 līdz 17.00. Spēle ir piemērota 2 līdz 6 cilvēku lielai kompānijai, optimālais spēles ilgums ir 1 stunda, ieejas maksa – 30 EUR. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26187442, www.jaunmokupils.lv

Ceturtajā Adventes svētdienā, 19.decembrī no pulksten 12.00 līdz 20.00 Tukuma Pilsētas parkā darbosies “Labo darbu namiņš”, kurā vienmēr omulīgie rūķi no “Smaidu darbnīcas” aicinās mazus un lielus tukumniekus, kā arī viesus darīt labus darbus, dziedās dziesmas un sūtīs sveicienus. Darbosies arī Ziemassvētku pasta kastīte. Pasākumu no “Labo darbu namiņa” būs iespēja vērot arī tiešraidē pasākumu cikla “Tiekamies Tukumā” Facebook vietnē. Adrese: Tukuma Pilsētas parks, Tukums. Vairāk informācijas www.facebook.com/TiekamiesTukuma

Dodoties pastaigās pa pilsētu un vērojot tās rotājumus, no 19.decembra ikviens aicināts iegriezties arī Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas pagalmā, kur skatāms ne vien simbolisks Adventes vainags, bet arī Salmu darbnīcas veidotā Betlēmes stāsta ainiņa. Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums.

Arī jaunās nedēļas sākumā, pirmdienā 20.decembrī pulksten 18.00 bērni aicināti uz Tukuma pilsētas Kultūras namu, lai skatītu muzikālu izrādi “Kā kļūt par Ziemassvētku vecīša palīgu.” Izrādē caur āķīgiem uzdevumiem un skanīgām dziesmām katram būs iespēja doties neaizmirstamā piedzīvojumā kopā kļūt par Ziemassvētku vecīša brašu palīgu. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Ieejas biļešu cena 9 un 12 EUR. Biļetes iegādājamas Biļešu paradīzes kasēs. Vairāk informācijas www.bilesuparadize.lv/lv/event/103953

Ziemas saulgrieži latviskās tradīcijās

Svētdienā, 19.decembrī no pulksten 11.00 līdz 15.00 Pastariņa muzejā jau tradicionāli notiks gatavošanās svētkiem latviskajās tradīcijās Ziemeļkurzemes 19.gadsimta lauku sētā. Te būs iespēja darināt eglīšu un telpu rotājumus, cept saules maizi un piparkūkas, vilkt bluķi, kopā maskoties un rotaļāties ar rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša bērnības spēlēm. Dalības maksa 4 EUR. Adrese: “Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28651091, www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs

Ziemassvētku noskaņu koncerti

Sestdien, 18.decembrī pulksten 20.00 Džūkstes Kultūras namā norisināsies Koncerts Ziemassvētku noskaņās. Tajā populāras Ziemassvētku dziesmas latviešu un angļu valodā izpildīs mūziķis Atis Ieviņš un Jānis Čubars. Koncerts norisināsies “zaļajā režīmā”. Pieteikties pa tālruni 27231136. Adrese: Džūkstes Kultūras nams , Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.facebook.com/Džūkstes-kultūras-nams-719139241567072

Ceturtās Adventes svētdienā, 19.decembrī pulksten 17.00 Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā uzstāsies Rihards Saule ar akustiskās mūzikas programmu “Ziemas stāsti.” Koncertā klausītāji varēs baudīt Riharda Saules, kā arī citu latviešu un ārzemju komponistu dziesmu aranžijas. Dziesmas ir kā muzikāli stāsti, katrs ar savu vēstījumu un noskaņu. Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar biļešu iegādes un pasākuma apmeklēšanas nosacījumiem. Ieejas maksa 7 EUR. Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums. Vairāk informācijas www.bilesuparadize.lv/lv/event/103943

Uz koncertu “Mazu brīdi pirms…” svētdien, 19.decembrī aicina Vānes Kultūras nams, kur pulksten 14.00 uzstāsies ansamblis “Par to…”. Koncerts norisināsies “zaļajā režīmā”. Lūgums pieteikties pa tālruni 25651845. Adrese: “Gaismiņas”, Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.kandava.lv/kulturas_iestades/vanes_kulturas_nams

Lai iedvesmojoši gaišs pirmssvētku laiks! Tiekamies Tukumā ziemā!