Ceļotāju diena, Stirnu buks un citi pasākumi Tukuma pusē

Izstādes, kino un jubilejas pasākumi

Piektdien, 2. oktobrī no pulksten 19.00 uz savu 2 gadu jubileju aicina mājas restorāns “Corner`s”. Par pasākuma muzikālo noskaņu rūpēsies Baiba Bite. Katram viesim tiks piedāvātas 3 kārtu vakariņas un “welcome drinks”. Jubilejas svinības turpināsies arī 3.oktobrī, aicinot no pulksten 18.00 līdz 22.00, lai baudītu īpašo 3 kārtu ēdienkarti. Adrese: Pils iela 13, Tukums. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 24 249 402, www.facebook.com/CORNERsKafejnica

Tumes kultūras namā piektdienas, 2.oktobra vakarpusē pulksten 16.00 bērni aicināti uz kino, noskatīties multiplikācijas filmu “Sarkanās kurpītes un septiņi rūķīši”. Savukārt pieaugušajiem pulksten 18.00 tiks demonstrēta latviešu filma “Maiņa”. Ieejas biļetes 1 EUR bērniem, 3 EUR pieaugušajiem. Adrese: Pasta iela 1a, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26332401, www.facebook.com/tumeskulturasnams

Sestdien, 3. oktobrī no pulksten 11.00 līdz 13.00 Tukuma muzeja Audēju darbnīcā notiks Tautas lietišķās mākslas studijas “Durbe” sezonas atklāšanas pasākums “Nāc pulciņā”, uz kuru aicināti visi interesenti, kas vēlas apgūt aušanu no pašiem pamatiem, mācīties citus tradicionālos rokdarbu veidus, izmēģināt mūsdienīgus rokdarbus, apgūt dažādus paņēmienus audumu, dziju un citu materiālu krāsošanā un apdarināšanā, pētīt etnogrāfiju, arheoloģiju, darināt tautastērpus un daudz ko citu. Ja ir interese, nāc un piesakies! Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Adrese: Audēju darbnīca, Tidaholmas iela3, Tukums. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 26562628, www.tukumamuzejs.lv/audeju-darbnica

Savukārt Galerija “Durvis” sestdien, 3. oktobrī pulksten 12.00 aicina uz tikšanos ar māksliniekiem, miniatūru meistariem Edgaru Briedi un Janu Kļavinsku izstādes “Otrpus” ietvaros. Izmantojiet izdevību ne tikai apskatīt vairāk nekā 20 mākslinieku radītās miniatūrās durvis, bet arī uzzināt dažādus miniatūristu noslēpumus! Ieeja bez maksas. Adrese: galerija “Durvis”, Brīvības laukums 21, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 28391437, http://www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-galerija-durvis

Sporta aktivitātes Tukuma pusē

Sestdien, 3. oktobrī no pulksten 9.00 uz kartinga sacensībām “DD2 4h Le Mans” visus interesentus aicina Kandavas kartodroms. Jau sestdien, 2. oktobrī visas dienas garumā notiks brīvie treniņi, kas turpināsies arī sestdienas rītā, lai pēc tam – pulksten 11.30 dotos uz startu. Sacensības norisināsies 4 stundas, un finišs ieplānots pulksten 15.30. Adrese: Jelgavas iela 16, Kandava. Vairāk informācijas pa tālruni 25728211, www.kartodroms.lv

Taku skrējiena seriāls “Stirnu buks 2020” savā trešajā posmā, kas norisināsies sestdien, 3.oktobrī, visus skriet gribētājus aicina uz atpūtas kompleksu “Milzkalns” un saviem dzimtajiem – Tukuma puses mežiem. Tas solās būs izaicinājumiem bagāts. Sacensību reģistrācija sākas pulksten 9.30, bet starti attiecīgi no 11.00 pašiem mazākajiem skrējējiem līdz 13.30, kad startā dosies “Vāveres”. Apbalvošanas ceremonija un balvu izloze ieplānota pulksten 18.00. Visas dienas garumā darbosies radošās darbnīcas, sacensību ekspo, būs rotaļas, mūzika un citas aktivitātes. Adrese: atpūtas komplekss “Milzkalns”, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.stirnubuks.lv/buks/milzkalna-stirnu-buks-2020/

Svētdien, 4. oktobrī visi orientēšanās sporta cienītāji aicināti uz atpūtas kompleksu “Sveikuļi”, kur būs iespēja piedalīties COK Silva organizētajā 37. Tukuma kausā orientēšanās sportā. Ierašanās un reģistrēšanās no pulksten 9.30, bet došanās uz startu pulksten 12.00. Dalībniekiem tiek piedāvātas izvēles distances, katrai vecuma grupai izvēloties organizatoru noteiktu kontrolpunktu skaitu. Visi sacensību dalībnieki finišā tiks cienāti ar zupu. Adrese: atpūtas komplekss “Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 29232026, www.coksilva.lv

Ceļotāju diena un citi pasākumi dabā

Ķemeru nacionālajā parkā sestdien, 3. oktobrī – Ceļotāju diena. Tas ir pasākums, kas ar visdažādāko aktivitāšu palīdzību ļaus atklāt šo dabas teritoriju atkal un atkal no jauna. Arī šogad Ceļotāju dienā būs pasākumi, kuri gadu no gada izpelnījušies lielu popularitāti, gan arī virkne jaunumu. No pulksten 10.00 uz rīta rosmi kopā ar fizioterapeitu aicina Kūrortu rehabilitācijas centrs Jaunķemeri un tajā pat laikā sākas laivu brauciens pa Vēršupīti cauri Slokas ezeram kopā ar “Jūras laivas”. No pulksten 10.00 līdz 18.00 visi gaidīti arī atpūtas kompleksā “Valguma pasaule”, kur tiks atzīmēts Baskāju takas 9.sezonas noslēguma pasākums, bet Džūkstes Pasaku muzejā līdz pulksten 17.00 būs iespēja piedalīties rotaļlietu izgatavošanas radošajā darbnīcā un piedalīties muzeja ekskursijā. No pulksten 10.30 norisināsies pārgājiens “Starp diviem ezeriem” (garums 10 km), bet no pulksten 10.40 – pārgājiens “Zaļā purva atdzimšana” (15 km). No pulksten 11.30 Ķemeru apkārtnē notiks velo brauciens 35 km garumā kopā ar Tomu Bumbuli, bet 12.40 – pārgājiens “Mazu brīdi pirms…” (11 km), dodoties no Ķemeru centra uz Jaunķemeru apkārtni. Šajā dienā no pulksten 11.00 līdz 16.00 būs iespēja viesoties arī Pinumu darbnīcā netālu no Milzkalna, bet no pulksten 12.00 līdz 16.00 ir vērts doties uz Dunduru pļavām, lai klausītos stāstījumā par Dunduru pļavu ganību iemītniekiem. Savukārt pasākuma izskaņā pulksten 17.00 visi aicināti uz brīvdabas koncertu uz ezera “Melnezera skaņas”. Adrese: Ķemeru nacionālais parks, “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. Vairāk informācijas par pasākumiem, to norisi un pieteikšanās pa tālruni 26424972, www.daba.gov.lv

Svētdienas pastaigā “Zelta rudens Tukuma kalnos” 4. oktobrī no pulksten 10.30 aicina doties “Jēkaba aģentūra” un Juris Šinke. Maršruta garums ap 20 km, un tā sākums pulksten 10.30 pie dzelzceļa stacijā Tukums I. Maršruts vedīs pa meža un zemes ceļiem un takām. Daži no maršrutā apmeklējamajiem objektiem – Melnezera avoti, Āža kalns, Punenieku kalns, Milzukalns, Miķeļakmens. Dalības maksa pārgājienā 6 EUR pieaugušajiem, skolēniem – bez maksas. Adrese: dzelzceļa stacija Tukums I, dzelzceļa iela 3, Tukums. Vairāk informācijas www.facebook.com/JekabaCelojumi. Pietiekšanās, aizpildot anketu šeit: https://bit.ly/3iNL8Cc

Savukārt svētdien, 4.oktobrī vēl ir iespēja doties laivu braucienā Lielajā Ķemeru tīrelī, lai baudītu rudenīgo purva ainavu. Brauciena sākums pulksten 10.15. Pasākuma dalībnieku satikšanās vieta Lielā Ķemeru tīreļa austrumu malā. Adrese: Lielā Ķemeru tīreļa austrumu mala, stāvlaukums pie Kalnciema ceļa. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 23202900, https://ozolaivas.lv/event/diena-lielaja-kemeru-tireli-4-oktobri-10-15/

Tā kā nedēļas nogalē tiek atzīmētas arī Putnu vērošanas dienas, Kaņiera putnu vērošanas tornī svētdien, 4.

oktobrī no pulksten 11.00 būs iespēja vērot putnus kopā ar ornitologu Viesturu Vintuli. Tiek laipni gaidīti visiem, kam ir interese par putniem. Ja dosities, neaizmirstiet paņemt līdzi binokli! Adrese: Ķaņiera putnu vērošanas tornis, starp Lapmežciemu un Antiņciemu, Lapmežciema pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 67221580, www.putnudienas.lv/lv/pasakumu-kalendars/