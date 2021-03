Būtiski mainīsies vilcienu satiksme ar Rīgu

– Dzirdēju pat, ka vilciens vairs līdz pašai Rīgai, tās centram nekursēs, bet, no Tukuma braucot, apstāsies Torņukalnā. Bet ko tālāk, kā būs ar autobusu un cita sabiedriskā transporta saskaņošanu?Man, piemēram, jābrauc uz Rīgas 1. slimnīcu. Labi zinu, ar kādu transportu, no stacijas braucot, tur varu nokļūt, zinu arī, kā tikt atpakaļ? Bet – kā tas būs tagad? Nekur – ne stacijās, ne autobusu pieturvietās – nekādas informācijas nav! – vaicā kāda mūsu lasītāja.

Redakcija: tiešām, Satiksmes ministrijas, arī «Latvijas dzelzceļa» un Auto transporta direkcijas mājas lapā nekādas informācijas par to, ka «Rail Baltica» būvniecības darbu dēļ tik būtiski mainīsies sabiedriskā transporta maršruti un kustības grafiks, neatradām. Toties ievērojām, ka strīdu ar Satiksmes ministriju par savu iedzīvotāju un uzņēmuma interesēm šajā jautājumā šonedēļ uzsākusi Jelgavas dome. Sazinājāmies ar VAS «Pasažieru vilciens» sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Agnesi Līcīti, un viņa apstiprināja, ka no 28. marta tiks mainīts viss vilcienu kustību saraksts, bet tā gan nebūšot tiesa, ka vilciens no Tukuma brauks tikai līdz Torņkalnam… Vaicāta par to, kāpēc iedzīvotājiem un arī auto pārvadātājiem tik būtiska informācija joprojām nav publiskota, A. Līcīte stāsta:

”Mums ir jāsaskaņo visi reisi ar VAS «Latvijas dzelzceļš», un tas ir ļoti laikietilpīgs darbs, tādēļ jaunais saraksts vēl nav publiski pieejams, bet jau pirmdien (22. martā) to varēs lasīt mūsu mājas lapā www.pv.lv. Pārbūves laikā tiks slēgti vairāki sliežu ceļi (mājas lapā pie vilcienu saraksta var apskatīt, kā vilcieni atiet un pienāk jau desmit dienas uz priekšu, tātad arī 28. marta saraksta izmaiņas jau ir apskatāmas). Jāpiebilst, ka gandrīz visi vilcienu reisi ir saglabāti un saplānoti tā, lai tiktu saglabāta regularitāte un intensitāte. Jā, būs nobīdes, vilciens aties mazliet ātrāk vai vēlāk, bet tās būs minūtes. Šīs izmaiņas saglabāsies uz pirmo būvniecības kārtu, pēc tam gan, iespējams, ka paliks mazliet grūtāk. Būvniecība notiks pa fāzēm, un šis režīms ir paredzēts uz dažiem pirmajiem gadiem. Vēl otra lieta, uz ko mēs vērsīsim pasažieru uzmanību: braucot no Rīgas, tiks pamainīti atiešanas ceļi. Katru reizi pasažieriem būs jāseko līdzi stacijas tablo, kurā tiks parādīts, no kura ceļa konkrētais vilciens aties. Katram peronam ir vairāki sliežu ceļi. Piemēram, Jelgavas virzienam jau 50 gadus ir bijis viens perons, bet nu būs jāpierod, ka būvniecības laikā būs jāiet uz citiem peroniem. Informācijas paziņojumi būs izlasāmi gan stacijā, pie kasēm, un arī dzirdami stacijas apziņošanas sistēmā, lai pasažieri neaizklīstu uz nepareizu vilcienu. Bet pagaidām, līdz 28. martam, nekādas izmaiņas nebūs. Un pirmdien tiks izsūtīta informācija, ar jaunajiem sarakstiem, arī reģionālajiem mēdijiem, lai varētu par jaunajām izmaiņām informēt visus iedzīvotājus.”