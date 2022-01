Barikāžu piemiņas ugunskurs Tukumā

Barikāžu laika dalībniekiem tās ir spilgtas un neaizmirstamas atmiņas par nesenajiem Latvijas neatkarības nosargāšanas notikumiem, jauniešiem tā ir dzīvā vēsture, kuru izzināt un turēt dārgā atmiņā.

Tukuma pilsētas un vēstures muzejā “Pils tornis” skatāma videofilma “60 km līdz Brīvībai” un radioaparāts “Abava”, kas izmantots tukumnieku Miezīšu ģimenē kā galvenais informācijas ieguves avots barikāžu laikā. Pirms 31 gada, kad Latvijas tauta pārdzīvoja vienu no trauksmainākajiem janvāriem Atmodas laikā, vienkāršais radioaparāts bija svarīgākais informācijas avots gan tiem cilvēkiem, kas atradās barikādēs, gan tiem, kuri mājās “nodrošināja fronti”. Radio sniedza aktuālāko informāciju par notikumiem, pauda viedokļus un atbalstu, sniedza mierinājumu un uzmundrināja nakts stundās, mobilizēja kritiskos brīžos. To klausījās mājās, darbā, to ņēma līdzi uz barikādēm. Tukuma muzejam savu radioaparātu “Abava” dāvinājuši vieni no Latvijas Tautas Frontes Tukuma nodaļas dibinātājiem Aija un Andris Miezīši. Nelielais tepat, Kandavā, ražotais radioaparāts viņiem bijis līdzi gandrīz visos Tautas frontes organizētajos pasākumos: Baltijas ceļā to izmantoja Andris, savukārt barikāžu laikā to klausījusies Aijai pie televīzijas torņa Zaķusalā, kur dežurēja Tukuma 1. J. Raiņa vidusskolas (tagad -Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas) skolotāji.

No 17. janvāra vides objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni” pie “Pils torņa” skatāmas fotogrāfijas no barikāžu laika.

Tukuma muzejs kopš 2001. gada organizē barikāžu laika atceres pasākumu Tukumā. Šogad aicinām ikvienu, kuram ir kāda spilgta fotogrāfija vai priekšmets no Atmodas laika, vai arī kurš var dalīties ar savu atmiņu stāstu, sazināties ar Tukuma pilsētas un vēstures muzeja “Pils torni” vadītāju Lindu Lūsi Tel.: 25622131, [email protected]

