Arī Tukuma mediķi piedalās protesta akcijā Rīgā

Ceturtdien, 7. novembrī, veselības aprūpes darbinieku pie Saeimas pulcējas protesta akcijas «Viena diena bez ārstniecības personas», lai pievērstu sabiedrības uzmanību nepietiekamajam valsts finansējumam veselības aprūpei, pareizāk tam, ka valsts nepilda Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteikto – likums paredz, ka no 2020. gada finansējums veselības aprūpei būs vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta un ka no 2019. gada tas nedrīkst būt mazāks par iepriekšējā gadā noteikto (3,9%), bet valdība plāno šo finansējumu turpmākajos gados samazināt līdz 3,3% no IKP.