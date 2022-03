Apbalvoti labākie skolēnu mācību uzņēmumi, to skaitā no Tukuma

Pasākuma ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī 62 pieredzējuši profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas deviņās nominācijās. CITS BAZĀRS laikā, no 3. – 7. martam, skolēni ar žūriju aizvadīja 492 tiešsaistes intervijas.

Nominācijā “Tehnoloģiskās inovācijas produkts/pakalpojums” tika apbalvoti četri laureāti no vidusskolu grupas un viens mācību uzņēmums pamatskolu grupā. Tie saņēma naudas balvas no “Printful” savas inovācijas tālākai attīstībai. Starp laureātiem ir SMU “Boardwars” no Rīgas 64.vidusskolas ar produktu – universālu šaha galdu, kas pielāgojams gan divu, gan četru spēlētāju šaham. SMU “teazzy” komanda no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas radījuši tējas dzērienu, kas palīdz skolēniem, studentiem uzlabot mācību sasniegumus. Tējas sastāvā iekļauti augi, kas spēj uzlabot smadzeņu darbību, palielina produktivitāti un koncentrēšanās spējas, novērš uzmanības trūkumu un uzlabo atmiņu. SMU “Electrique” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kas izstrādājuši kompaktu ierīci, ko var izmantot gan kā parastu telefona lādētāja adapteri, gan kā “powerbanku”. Un SMU “Check App” no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, kas radījuši mūsdienīgu darba meklēšanas lietotni jauniešiem. Pamatskolu grupā pie apbalvojuma tika SMU “SmarTTable” no Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas ar pielāgojamu koka galdiņu ergonomiskam darbam ar portatīvo datoru vai planšeti.

CITS BAZĀRS laureātu, skolēnu mācību uzņēmumu radīto produktu fotogrāfijas pieejamas ŠEIT