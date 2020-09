Apbalvotas Tukuma, Kandavas un Engures novada ekoskolas

Atkritumi, ūdens, enerģija, transports, vide un veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, klimata pārmaiņas, meži, pārtika un bioloģiskā daudzveidība – tās ir tēmas, kuras var izvēlēties mācību iestādes, kas iesaistās Ekoskolu programmā. Otrdien, 22. septembrī, attālināti tiks apbalvotas vides zinībās aktīvākās mācību iestādes.

Zaļais karogs – pirmoreiz Tukuma 3. pamatskolai

Starptautiskais Zaļais karogs šajā mācību gadā pirmoreiz piešķirts Tukuma 3. pamatskolai, kas pirms gada ieguva arī Ekoskolas nosaukumu. Kā pastāstīja skolotāja Laila Matīsa, uz šo sasniegumu skola ir gājusi soli pa solim, mudinot bērnus redzīgām acīm raudzīties apkārt un iesaistīties, piemēram, atkritumu šķirošanā: “Trīs gadu laikā esam darbojušies atkritumu šķirošanas un enerģijas jomā, bet šī gada tēma ir transports. To, ar kādu tēmu visu gadu strādāsim, izvēlas paši skolēni, vērtējot gan savus, gan skolotāju, kā arī savas ģimenes paradumus, kā arī diskutējot par to savās klasēs. Piemēram, pērn bērni ieteica taupīt elektrību, bet šogad par vienu no problēmām atzina to, ka skolas pagalmā iebrauc automašīnas. Savukārt zibakcijā jau noskaidrojām, ka lielākā daļa skolēnu uz skolu nāk kājām.” L. Matīsa atzina: viņa ir ļoti gandarīta, ka kopīgiem spēkiem izdevies iegūt skolai Zaļo karogu, taču darbs noteikti jāturpina, jo nekas nav uz mūžu – arī šāds karogs katru gadu jānopelna no jauna.

Vēl septiņas izglītības iestādes

Vēl Zaļo karogu pie savas skolas šajā mācību gadā var pacelt Kandavas novada Zantes pamatskola un Kandavas pirmsskolas izglītības iestāde «Zīļuks», kas guvušas daudzu gadu pieredzi vides izglītībā. Savukārt Latvijas Ekoskolu sertifikāts piešķirts Engures pirmsskolas izglītības iestādei «Spārīte» un Irlavas pamatskolai, kas vairākkārt ieguvušas gan šo sertifikātu, gan arī Zaļo karogu. Šo sertifikātu saņems arī Tukuma 2. vidusskola, kas to saņēmusi jau vairākus gadus, kā arī Zemgales vidusskola, kas ekoskolu saimē tiks sveikta pirmoreiz. Šogad pateicība izteikta Kandavas novada Zemītes pamatskolai.