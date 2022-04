Arī Engures apkārtnē aicina ziņot par gredzenotiem strazdiem

Mājas strazds, atšķirībā no mežastrazdiem, pieder citai putnu dzimtai un dabā ligzdo koku dobumos (mežastrazdi – atklātās ligzdās) un tādēļ tos viegli piesaistīt, izliekot piemērota izmēra būrīšus. Ģeolokatori ir datu uztvērēji, kas kā mazas (~1,5g) mugursomiņas piestiprinātas putnam uz muguras un reģistrē dažādus parametrus (gaismas intensitāti, gaisa spiedienu, relatīvo paātrinājumu un gaisa temperatūru). Pēc šiem parametriem var spriest par putna atrašanās vietu un uzvedību ceļošanas un ziemošanas laikā. Šī metode balstās uz to, ka ģeolokators pētniekiem ir jāatgūst – tas datus nenoraida (jo noraidīšanas iespēja – baterija, padarīto ierīci pārāk smagu, lai putnus to varētu panest), bet tikai uzkrāj. Lai iegūtu datus, zinātniekiem putns ir jānoķer otrreiz un uztvērējs jānoņem. Viena no divām mūsu pētījumu vietām ir Engures ezera Ornitoloģisko pētījumu centrs un teritorija ap Engures ezeru (otra vieta atrodas Gulbenes novadā). Pētnieki, protams, pētījumu parauglaukumā arī šogad turpinās pētījumu, taču nav izslēgts, ka kāds mājas strazds varētu izvēlēties ligzdot arī kaimiņu novados. Tādēļ ir ļoti liels lūgums ziņot mūsu pētniekiem Viesturam Vīgantam ([email protected]; 22377639) vai Ivo Dinsbergam (26793192) par novērotiem mājas strazdiem ar krāsainu gredzenu uz kājas. Mēs būsim ļoti pateicīgi par katru šādu ziņojumu.

Pēc 2020. gada ligzdošanas sezonas 2021. gadā mēs atkārtoti noķērām 11 no 10 ar ģeolokatoriem aprīkotajiem 70 mājas strazdiem: 7 no tiem Engures, bet 4 – Gulbenes parauglaukumā. Pirmie rezultāti no pētījuma parādīja pārsteidzošu atšķirību, ka starpmigrāciju uzreiz pēc ligzdošanas veic tikai visi Gulbenes parauglaukuma mājas strazdi – tas nozīmē, ka tie ligzdošanas vietu atstāj uzreiz pēc mazuļu izlidošanas jau jūnija pirmajā pusē un aizlido vismaz 250 km tālu. Turpretī gandrīz visi Engures ezera apkārtnes strazdi paliek Latvijā līdz pat oktobrim – novembrim un tikai viens no septiņiem veica starpmigrāciju. Tas ir jauns atklājums, kas liecina, ka tikai daļa Latvijas strazdu ir pametuši Latviju uz “ķiršu laiku” – pirms tam tika uzskatīts, ka visi mūsu strazdi atstāj ligzdošanas vietas jau jūnijā. Pētījumi par mājas strazdu enerģētiku un aktivitāti turpinās. Par turpmākajiem pētījuma rezultātiem laikrakstā ziņosim pēc gada, kad būs izanalizēti arī 2022. gadā noķerto strazdu dati

.