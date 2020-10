Valdība lēmusi par vairākiem ierobežojumiem

Veikalos – ar maskām

Sabiedriskās vietās būs jālieto mutes un deguna aizsegi (medicīniskā vai nemedicīniskā (higiēniskā) sejas maska vai vizieris, vai vairogs).

Maskas jāvelk tirdzniecības vietās (veikalos, tajā skaitā, lielveikalos, pastā, benzīntankā un citās vietās, kur notiek tirdzniecība), dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, kultūras vietās un reliģiskās darbības veikšanas vietās.

Maskas nav jāvelk, ja kādās no šīm vietām notiek pasākums, kurā ir personalizētas sēdvietas.

Mutes un deguna aizsegi ir jālieto arī darbiniekiem, kas strādā minētajās vietās un no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru. Pienākumu lietot mutes un deguna aizsegus ir paredzēts ieviest no 14.oktobra, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu Covid-19 ierobežošanas pasākumus plašākā sabiedrībā.

Pārējie ierobežojumi spēkā būs no 17. oktobra.

Izklaides vietu ierobežojumi

Ņemot vērā, ka Covid-19 mēdz izplatīties pasākumos, kur nav atbildīgo, ierobežojumi paredzēti privātajiem pasākumiem. Tajos iekštelpās drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 30 cilvēku, pasākumos ārtelpās – ne vairāk kā 300 cilvēku.

Ierobežojumi skars arī bārus, restorānus un kafejnīcas. Veselības ministrijā pamanījuši, ka izklaides vietas turpina strādāt ilgāk nekā tām atļauts, norādot, ka tās arī sniedz ēdināšanas pakalpojumus. Tāpēc grozījumos noteikts, ka ēdināšanas pakalpojumus varēs sniegt līdz pusnaktij.

Ierobežojumi arī paredzēs, ka pie viena galdiņa varēs atrasties ne vairāk kā četri cilvēki, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Attālinātās mācības 7.-12. klasei

Lai mazinātu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs, ir noteikts, ka no 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti.

Tas noteikts, jo šīs vecuma grupas izglītojamie ir saistīti ar augstāko Covid-19 izplatības risku. Šajā vecumā bērniem nav jānodrošina nepārtraukta pieaugušo uzraudzība, tādēļ tieši šai vecuma grupai noteikt attālinātās mācības ir optimālākais pasākums Covid-19 ierobežošanai izglītības iestādēs. Pēc tam tiks atkārtoti izvērtēts, kāda ir situācija – vai turpināt mācības attālināti.

Tā kā Covid-19 izplatās arī interešu izglītībā, paredzēts noteikt to, ka

klātienē notiek tikai individuālās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve.

Tāpat paredzēts noteikt, ka nenotiek nekādi starpreģionālie pasākumi interešu vai profesionālās izglītības ievirzes ietvaros, lai novērstu Covid-19 pārnešanu no augstas izplatības reģioniem.

Noteiktos gadījumos arī izglītības process koledžās un augstskolās īstenojams attālināti. Pašlaik noteikts, ka koledža un augstskola nosaka kārtību, kādā izglītības programmas kursa vai moduļa daļu var īstenot attālināti, un attālināti īstenojamās daļas apjomu. Tādi būs gadījumi, kad, piemēram, studējošajam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus. Tāpat arī gadījumos, kad pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji. Minētajos gadījumos izglītības process īstenojams attālināti atbilstoši koledžas vai augstskolas lēmumiem par to kā tieši tas veicams.

Par amatiermākslu

Tas pats tiek attiecināts arī uz amatiermākslas nodarbībām. Noteikumu projekts paredz arī uz mēnesi apturēt kolektīvas amatiermākslas kolektīvu nodarbības klātienē un paredz iespēju nodarboties tikai individuāli.

“Tas nozīmē, ka persona darbojas individuāli vai viens treneris nodarbojas ar vienu dalībnieku,” skaidrots grozījumu anotācijā.

Minētais ir nepieciešams, jo kolektīvos sapulcējas cilvēki no dažādiem darba kolektīviem, kā arī tajos piedalās cilvēki, kas pieder augsta riska grupai saistībā ar Covid-19 izraisītiem veselības traucējumiem.

Ierobežojumi attiecībā uz amatiermākslas, interešu izglītības un amatieru sporta nodarbībām, kā arī nosacījums nēsāt maskas iekštelpās, kurās nav iespējams noteikt cilvēku skaita ierobežojumu, tiek noteikts uz mēnesi, jo sākot no divām nedēļām var sāk novērot efektu no ieviestā pasākuma un mēneša laikā novērtēt tā noturību. Gadījumā, ja mēneša laikā epidemioloģiskā situācija stabilizēsies, no šiem ierobežojumiem varēs atteikties, bet, ja rezultāta nebūs, šie pasākumi būs jāturpina, kā arī jāievieš vēl citi papildus pasākumi.

Noteikumu projektā ietvertie ierobežojumi būs spēkā līdz šī gada 6. novembrim, jo ņemot vērā Covid-19 klīnisko gaitu un to, ka visbiežāk inkubācijas periods ir 5-7 dienas, trīs nedēļu posmā būtu iespējams izvērtēt šo pasākumu ietekmi uz slimības izplatības gaitu un nepieciešamības gadījumā šos pasākumus koriģēt. Savukārt ierobežojumi pulcēties privātos pasākumos tiek noteikti līdz šī gada 31. decembrim, atbilstoši tam kā ir noteikti ierobežojumi publiskiem pasākumiem.