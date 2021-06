Sporta treniņi varēs norisināties arī iekštelpās

Izvērtējot esošo epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā faktu, ka ar Covid-19 saslimušo skaits turpina samazināties, valdība šodien nolēma atļaut organizētā un kontrolētā veidā iekštelpās organizēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņus (nodarbības), nosakot obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Izglītības un zinātnes ministrija kā par sporta nozari atbildīgā iestāde ir ļoti gandarīta par šiem grozījumiem. Daudzos sporta veidos to specifikas vai treniņprocesam nepieciešamās sporta infrastruktūras dēļ bez iekštelpu treniņiem nav iespējams pilnvērtīgi attīstīt prasmes un iemaņas. Īpaši priecīga esmu par atvieglojumiem tieši saistībā ar interešu izglītību un bērnu sportu iekštelpās. Tagad, vasaras brīvdienās, mazie sportisti nometnēs varēs pilnvērtīgi trenēties, piemēram, basketbola zālēs, vai apgūt peldētprasmi baseinos jau no piecu gadu vecuma.”

Vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņu, un vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības (publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības). Piepildījums telpai, kurā notiek treniņprocess, nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Ņemot vērā publiskas lietošanas peldbaseinu specifiku, regulējums paredz noteikt, ka 25 metru publiskas lietošanas peldbaseinā drīkstēs atrasties līdz četrām personām vienā peldēšanas celiņā, savukārt 50 metru publiskas lietošanas peldbaseinā – līdz sešām personām vienā peldēšanas celiņā.

Svarīgi atzīmēt, ka prasība par noteiktu m2 ievērošanu būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas – kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 nepārsniegs 120, vienai personai sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās) būs jānodrošina nevis 25 m2, bet gan 15 m2 no pieejamās platības, kā arī nebūs jāievēro prasība par telpas infrastruktūras noslodzi 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita.

Treniņu procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšanu. Audzēkņu testēšanu varēs neveikt, ja dalībnieku skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Tāpat Covid-19 testu varēs neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Iknedēļas testēšana tiks organizēta vispārējā kārtībā, tai skaitā noteiktas personu kategorijas iekļaujot valsts apmaksātā testēšanas programmā.

Sporta treniņa (nodarbības) laiks nedrīkst nepārsniedz 90 minūtes, nedrīkst izmantot ģērbtuves, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinā, ja piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%. Sporta treniņā (nodarbībā) nedrīkst iesaistīt audzēkņus, kas jaunāki par 5 gadiem, izņemot audzēkņus peldētapmācības programmā.

Organizējot nodarbības telpās, jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm, vai jāveic regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes. Sporta treniņā nedrīkst piedalīties personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā audzēkņu vecāki. Telpā, kur notiek sporta treniņš, nedrīkst organizēt nekādus citus pasākumus.

Pirms sporta treniņa organizatoram ir savlaicīgi jāapzina sporta treniņā iesaistīto audzēkņu skaits. Tāpat izvirzīta prasība, ka nodarbības notiek pēc stingra saraksta un tiek nodrošināta audzēkņu un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). Saslimšanas gadījumā pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma būs pienākums nodot audzēkņu un sporta treniņos (nodarbībās) iesaistīto darbinieku personu datus, kā arī informāciju par sporta treniņu (nodarbības) norises datumiem un vietām/telpām).

Savukārt bērnu vecāki aicināti izvērtēt audzēkņa līdzdalību sporta treniņā, kā arī nodrošināt, ka bērns neapmeklē nodarbību, ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī, ja viņam ir jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

Šodien valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.