Sociālās aprūpes centros Tukuma pusē «Covid-19» uzliesmojums

Ķīšos slimo daudzi, bet lielākā daļa – bez simptomiem

Jau decembra sākumā informējām par to, ka Valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» filiālē «Ķīši» 27 klienti saslimuši ar Covid-19. Interesējoties, kāda ir situācija šobrīd, janvāra sākumā, centra direktors Kristaps Keišs pastāstīja, ka visu decembri saslimušo skaits ir audzis, augstāko punktu sasniedzot pašā decembra nogalē, kad vīruss bija skāris 95% klientu jeb 81 no 87 cilvēkiem. Darbinieku vidū inficēšanās nebija augusi tik strauji – no 64 darbiniekiem bija saslimuši 9. Vaicāts, kāds šobrīd ir saslimušo veselības stāvoklis, K. Keišs skaidroja, ka 67 klientiem slimība norisinās bez simptomiem, bet pārējiem tā ir vieglā formā – ar nedaudz paaugstinātu temperatūru. Kopš inficēšanās sākuma Ķīšos ar Covid-19 miruši divi cilvēki, kam bijušas arī citas hroniskas saslimšanas.

Interesējoties, vai filiālē pietiek darbinieku, medikamentu un dezinfekcijas līdzekļu, centra direktors skaidroja, ka medikamentu pietiek, dezinfekcijas un individuālo aizsardzības līdzekļu arī – to krājumi tiek papildināti ar domu, lai pietiktu vēl nākamajiem trim mēnešiem: “Filiālē «Ķīši» pietiek arī darbinieku. Esam pārprofilējuši pulciņu skolotājus, sociālos darbiniekus, sociālos aprūpētājus un sociālos rehabilitētājus, novirzot viņus klientu aprūpes darbā, kas šobrīd ir pats svarīgākais. Regulāri arī veicam pārbaudes – darbiniekus testējam vienu reizi nedēļā, bet klientus – vienu reizi mēnesī, taču, ja kādā filiālē ir kāds jauns saslimušais, visiem tiek veikti testi.” Vēl vaicāts, vai iestādē ir pētīts, kāpēc Covid-19 izplatījās tik strauji un vai tas sācies, piemēram, no klientiem vai darbiniekiem, K. Keišs skaidroja, ka jau sākotnēji klientiem saslimšana norisinājusies bez pazīmēm, tāpēc arī nav bijušas aizdomas par slimības lielo izplatību: “Kad tika veikti testi, tad tas arī tika secināts. Savukārt, runājot par to, no kā saslimšana filiālēs sākās, mēs hipotētiski pieļaujam, ka tā sākās no mediķiem, kas strādāja vairākās darba vietās. To apliecina arī tas, ka tieši mediķi saslima pirmie, tāpēc tagad viņi tiek stingri kontrolēti.” Interesējoties, kad filiālēs ir gaidāma vakcīna un kā šo vakcinēšanu uztver klienti un darbinieki, K. Keišs skaidroja, ka vakcīna tiek gaidīta janvāra beigās: “Klientu vidū par to ir ļoti liela interese – 99% ir gatavi vakcinēties, lai beidzot varētu dzīvot tādu dzīvi, kāda tā bija pirms Covid-19 un pie kuras viņi bija pieraduši. Darbinieku vidū gan bija lielākas šaubas, taču tās mazinājās, kad sākās mediķu vakcinācija un tika sagaidītas pozitīvas atsauksmes.”

«Raudā» visvairāk saslimušo gada nogalē

Interesējāmies arī par situāciju Engures novada sociālās aprūpes centrā «Rauda». Kā pastāstīja centra vadītāja Dace Randoha, kaut arī jau kopš pavasara jeb pirmā pandēmijas viļņa tiek ļoti stingri ievēroti visi piesardzības pasākumi, diemžēl īsi pirms Ziemassvētkiem, 22. decembrī, konstatēti pirmie ar Covid-19 inficēšanās gadījumi – diviem darbiniekiem un 10 klientiem. Šī brīža situācija – analīzes Covid-19 pozitīvu uzrāda jau 103 centra klientiem un 33 darbiniekiem. Tomēr direktore cer, ka jau drīzumā situācija uzlabosies un centrs tādu kāpumu vairs nepiedzīvos.

Vaicāta, kāda pārsvarā ir slimības gaita tiem, kuriem analīzes uzrādījušas Covid-19, D. Randoha skaidro – lielākoties cilvēkiem, to skaitā centra iemītniekiem, ir salīdzinoši maz simptomu – nedaudz paaugstināta temperatūra, slikta pašsajūta u.tml. Bet atsevišķos gadījumos sasirgušie pat nav nojautuši, ka vīruss ir skāris arī viņus, jo nekādu simptomu nav bijis vispār! Ir gan arī viens nāves gadījums, taču tas bija centra klients, kurš inficējās medicīnas iestādē un «Raudā» tā arī pēc sasirgšanas neatgriezās….

Vēl jautājām, kā sociālajā centrā tiek galā ar to, ka tik daudz inficēto tomēr ir arī no darbinieku vidus? D. Randoha atzīst, ka situācija ir pat kritiska, ja ņem vērā, ka cilvēkam, kad konstatē Covid-19, uzreiz jādodas karantīnā. Bet tā kā tie, kas jau ir izveseļojušies, atgriežoties darbā, ir cerība, ka situācija drīzumā uzlabosies. “Cerējām, ka izturēsim vismaz tik ilgi, līdz būs pieejamas vakcīnas, tomēr, jāņem vērā, ka tie ir 60-70 darbinieku, kas ikdienā nāk uz maiņām…,” – tā D. Randoha. Situāciju kontrolējot, regulāri veicot analīzes kā personālam, tā arī centra iemītniekiem.

Agita Puķīte, Liena Trēde