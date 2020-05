No 14. maija COVID-19 analīzes ņem Praviņu skolā

Meklē citu vietu Tukumā

I. Ūdre skaidroja, ka šobrīd Centrālās laboratorijas analīžu punkts strādā Praviņu skolā, un šodien ir pierakstīti deviņi cilvēki: “Šī vieta gan atrodas 12 kilometrus no Tukuma, bet ceļš ir labs, un, domājot par tukumniekiem, tas tomēr ir tuvāk nekā analīžu punkts Talsos. Taču mēs ceram, ka nedēļas laikā atradīsim jaunu vietu Tukumā, kas būtu ērtāk arī visiem tiem, kas vēlas uz analīžu noņemšanas vietu nākt ar kājām. Tas šobrīd ir atļauts, un pēdējās dienās cilvēki to arī aktīvi izmantoja, jo ir paplašināts to personu loks, kam ir jāveic COVID -19 analīzes, piemēram, pacienti, kas gatavojas operācijai un kuriem analīzes veic ar ģimenes ārsta nosūtījumu, vai pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki, kam nav simptomu, bet kurus izmeklē ar darba devēja norīkojumu.”

Kam ņem analīzes par valsts naudu?

“Tomēr neatkarīgi no mūsu analīžu punkta atrašanās vietas, kā skaidroja K. Ūdre, kārtība ir līdzšinējā – personai, kam ir akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ja tā 14 dienu laikā pirms simptomu parādīšanās uzturējusies ārvalstīs, tā ar savu personīgo transportu var ierasties testēšanas punktā, pirms tam zvanot uz Centrālās laboratorijas tālruni 8303, 67334433 darba dienās laikā no 8.00 līdz 20.00, sestdienās 9.00-15.00 un svētdienās no 9.00-12.00.

Savukārt ar ģimenes ārsta nosūtījumu izmeklē visas personas, kurām ir pneimonijas klīniskās pazīmes, akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kurām ir hronisku slimību (cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas slimības utml.), personas, kurām ir imūndeficīts vai kuras lieto imūnsupresīvu terapiju, kuras saņem orgānu aizstājterapiju un kam paredzēta operatīva ārstēšana. Bet ar darba devēja norīkojumu izmeklē personas bez simptomiem, kas strādā pirmsskolas izglītības iestādē, vai ir nodarbināti starptautiskajos transporta pārvadājumos, kā arī ārstniecības personas, farmaceitus un farmaceitu palīgus, sociālās aprūpes iestāžu un patversmju darbiniekus, operatīvo dienestu darbiniekus (policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi, muitas darbinieki, Valsts vides dienesta inspektori u.c.), Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā dienesta pārstāvjus, Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekus, ziņu žurnālistus, TV un skaņu operatorus, fotoreportierus, mazumtirdzniecības nozarē strādājošos un va/s «Latvijas Pasts» darbiniekus. Ar iestādes vadītāja norīkojumu izmeklē sociālās aprūpes institūciju un patversmju klientus.

Ja Covid-19 saslimšanai raksturīgie simptomi ir smagi – ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums, jāzvana uz ārkārtas tālruni 113.