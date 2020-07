Nebūs obligāti jālieto mutes aizsegs un pulcēties vienuviet varēs vairāk cilvēku

Ministru kabineta noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi ir ļāvuši Latvijā Covid-19 izplatību noturēt samērā zemā līmenī – 14 dienu kumulatīvā saslimstība ir mazāk nekā 1 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir daudz mazāk nekā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā (16 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju). Nozīmīga daļa Covid-19 gadījumu ir saistīta ar inficēšanos ārpus Latvijas. Tādēļ sevišķi piesardzīgi jāizvērtē nepieciešamība doties ārvalstu braucienos.

No 1. jūlija mutes un deguna aizsega lietošana sabiedriskajā transportā vairs nebūs obligāta, bet ieteicama, īpaši tad, ja transportā ir daudz cilvēku. Vietās, kur ir liela cilvēku plūsma un drūzmēšanās mutes un deguna aizsegšana ir ieteicama. Obligāti mutes un deguna aizsegs jālieto, ar sabiedrisko transportu dodoties uz pašizolācijas vietu pēc atgriešanās no ārvalstīm. Obligāti aizsegs jālieto, ja privātu vai publisku pakalpojumu sniedzēji un pasākumu organizatori to pieprasa.

1. jūlijā mainās arī pulcēšanās ierobežojumi un līdz 31. jūlijam telpās līdz 1000 m2 drīkst pulcēties ne vairāk kā 100 cilvēki, bet lielākās telpās – 500. Savukārt ārā drīkst pulcēties ne vairāk kā 1000 cilvēki. Ministru kabineta 30. jūnija lēmums paredz, ka no 1. augusta ārā drīkstēs pulcēties pat 3000 cilvēku, ja epidemioloģiskā situācija valstī nepasliktināsies.

Lai paplašinātu testēšanu un savlaicīgi atklātu iespējamus slimības uzliesmojumus, ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no 9.00 līdz 15.00 un svētdienās no 9.00 līdz 12.00, iepriekš piesakoties pa tālruņa numuru 8303. Testēšanas punktā var ierasties gan ar privāto transportu, gan kājām vai ar velosipēdu.

No 1. jūlija vairs nebūs laika ierobežojums sporta pasākumu norisei ārpus telpām. Taču spēkā saglabājas darba laika ierobežojums sporta zālēm, fitnesa klubiem un līdzīgiem uzņēmumiem, uzsākot darbu ne agrāk kā 6.30 no rīta un strādājot ne vēlāk kā 24.00 naktī.

Samazināts arī ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietās nodrošināt vismaz 4m2 uz vienu apmeklētāju iekštelpās. No 1. jūlija restorānos un kafejnīcās jānodrošina 3 m2 telpas platības uz apmeklētāju.

Detalizēti ar jaunākajiem grozījumiem MK 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai-speka.

Uzziņai – Ministru kabineta lēmumu pamatojošie epidemioloģiskie rādītāji: