Kā lai saņemu vakcinācijas sertifikātu?

Sertifikāts – internetā, pie ārsta vai klientu centrā

Ministru kabineta noteikumos Nr. 662, kas stājās spēkā 11. oktobrī, par Covid-19 sadarbspējīga sertifikāta iegūšanu ir teikts, ka elektroniski un lejupielādē to var iegūt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, izmantojot kādu no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv piedāvātajiem autentifikācijas veidiem. (Jābūt e-parakstam, internetbankai utt. – Red.) Savukārt papīra formā to var saņemt: 1) ārstniecības iestādē, kas veikusi vakcināciju pret Covid-19 vai RNS vai antigēna testu; 2) jebkurā citā ārstniecības iestādē; 3) vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai 4) pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienībā. Jāpiebilst, – lai to saņemtu, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Klientu apkalpošanas centri darbu turpina

Sertifikātus Tukuma novadā var saņemt četros klientu apkalpošanas centros: Smārdē – Jaunajā ielā 9; Tukumā – Tukuma novada pašvaldībā, Talsu ielā 4, Kandavā – Dārza ielā 6; Jaunpilī – Jaunpils «Ērģelniekos».

Kā skaidroja Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Daina Vilmane, ārkārtējās situācijas laikā centrs darbu turpina, tikai, ievērojot noteiktos ierobežojumus, un tas nozīmē, ka vienlaikus tajā var apkalpot 3 cilvēkus: ”Ja telpā jau ir trīs cilvēki, durvis tiek slēgtas un ārā stāvētājiem ir jāpagaida, līdz kāds no centra izies. Ja tikai jāuzdod kāds jautājums, var piezvanīt un centra darbinieks uzklausīs. Centrs strādā bez pusdienas pārtraukuma, pirmdienās no 8.00-18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no 8.00 līdz 17.00 un piektdienās – no 8.00 līdz 16.00.”

Vaicāta, vai iespējams sertifikātu saņemt arī kāda tuvinieka vārdā, D. Vilmane skaidroja, ka nevar, jo to nepieļauj valstī noteiktā kārtība: “Cilvēkam personīgi ir jāapliecina, ka viņš ļauj mums apskatīties viņa datus Nacionālā veselības dienesta datu bāzē, tāpēc arī katram pēc sertifikāta ir jānāk klātienē. Taču ir gadījumi, kad tuvinieki sarunā konkrētu laiku, kad cilvēku atvedīs.”

Vēl interesējāmies, vai nebūtu iespējams, ka kāds no darbiniekiem noteiktā laikā dotos uz kādu no pagastiem un tur palīdzētu cilvēkiem tikt pie sertifikāta. D. Vilmane skaidroja, ka šobrīd tas nav iespējams, jo Tukuma centrā slimības dēļ nav visu darbinieku, turklāt arī uz vietas ir jātiek galā gan ar sertifikātiem, kurus dienā izdrukā ap 90 cilvēkiem, gan citiem pienākumiem.

Vēl interesējāmies, kāpēc, piemēram, citos novados ir daudz vairāk klientu apkalpošanas centru, bet Tukuma novadā – pa vienam katrā no bijušajiem novadiem? D. Vilmane skaidroja, ka viss ir atkarīgs no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirtā finansējuma. Tukuma novada pašvaldība šobrīd ir pieteikusi vēlmi vēl vienu centru atvērt Engurē.

Ja ir internetbanka, pagastu pārvalde var palīdzēt

Sazinoties ar Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldi, interesējāmies, vai pagastu pārvaldē var palīdzēt izdrukāt sertifikātu. Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča skaidroja, ka pārvaldei nav piekļuves datu bāzei, tāpēc tajā darbinieks izdrukāt sertifikātu nevar, taču, ja cilvēkam ir pieeja internetbankai vai Smart ID programma telefonā, vai citi rīki ieiešanai bankā, un viņš to visu lieto, tad ir iespējams izmantot publiskos interneta pieejas punktus, kur ir dators un printeris, un tad pagastu pārvaldes darbinieks var palīdzēt cilvēkam pašam savu sertifikātu apskatīties un izdrukāt.

Likums nosaka, bet… daļa ģimenes ārstu izsniedz sertifikātus, daļa – ne

Kā jau norādījām, normatīvie akti nosaka – ja iedzīvotājs nelieto internetu, sertifikātu var saņemt Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros (vai to struktūrvienībās) un ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcinācija. Tomēr realitātē ne visi ārsti šos sertifikātus izsniedz. Ģimenes ārste Ilona Bēniņa skaidroja: viņa zina, ka šāda kārtība ir noteikta, taču ģimenes ārsti ir lūguši viņus pārstāvošās organizācijas šo problēmu risināt un izņemt no noteikumiem šo iespēju, jo noslogojums praksēs ir liels un sertifikātu drukāšana ir vēl viens papildu pienākums: “Mēs varam izdrukāt apliecinājumu par vakcināciju, jo “trešajās” valstīs sertifikātus nereti neatzīst, bet sertifikātus drukā klientu apkalpošanas centros. Ja cilvēks pats to nevar nokārtot, var izmantot sociālā darbinieka palīdzību.” Tikmēr dakteres Ingas Krūziņas praksē noskaidrojām, ka tiem pacientiem, kas šajā praksē saņēmuši vakcīnu un kam nepieciešams papīra sertifikāts, to arī izdrukā. Tukuma slimnīcas galvenā māsa Inita Lazare skaidroja, ka Tukuma slimnīcas vakcinācijas kabinetā vakcinētie sertifikātus var saņemt tikai izņēmuma kārtā: “Piemēram, vakar, 12. oktobrī, uz vakcināciju bija ieradušies 80 cilvēki, kas nozīmē, ka personāls ir bijis tik ļoti noslogots, ka tam neatliek laika sertifikātu drukāšanai. Turklāt pieeja datu bāzei ir vien konkrētiem cilvēkiem, kas ikdienā veic citus pienākumus, ne tikai nodarbojas ar sertifikātu drukāšanu.”

Ja tuvinieki palīdzēt nespēj, jāvēršas pie sociālā darbinieka

Tukuma novada sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve skaidroja, ka sociālais darbinieks nevar izdrukāt sertifikātu, jo šāda iespēja ir dota tikai ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm un klientu apkalpošanas centru darbiniekiem, bet ne sociālajiem darbiniekiem: “Tas, ko mēs varam darīt, ir aizvest cilvēku līdz klientu apkalpošanas centram vai ģimenes ārstam, kur tad arī šo sertifikātu izdrukās. Aicinu cilvēkus, kam ir problēmas iegūt papīra sertifikātu, sazināties ar dienestu, izmantojot bezmaksas informatīvo tālruni 80205333 vai mobilo tālruni 29170040, bet var sazināties arī ar savu sociālo darbinieku.

Ko saka veselības pārraugi?

Mēs sazinājāmies arī ar Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāju Oskaru Šneideru, kam vaicājām, vai nav domāts paplašināt sertifikātu izsniedzēju loku, iekļaujot tajā arī pagastu pārvalžu darbiniekus? Viņš skaidroja, ka, iespējams, šāds risinājums tiks pieņemts, jo īpaši tāpēc, ka ir pieaudzis to institūciju, pakalpojumu sniedzēju un iepirkšanās vietu klāsts, kur šos sertifikātus pieprasa. Taču šis jautājums prasa izvērtēšanu Nacionālajā veselības dienestā, jo tas ir saistīts ar personas datu izmantošanu.

Mēs savus jautājumu uzrakstījām arī Nacionālajam veselības dienestam, jo telefoniski sazināties dienas garumā tā arī ar to neizdevās, taču atbildi vēl neesam saņēmuši…

Rezumējot

Atgriežoties pie sākotnējā novada iedzīvotājas jautājuma – kā saņemt papīra sertifikātu, – atbilde būtu tāda: kā to nosaka normatīvie akti, ģimenes ārstam (ārstniecības iestādei), pie kur cilvēks ir vakcinējies, šis sertifikāts ir jāizsniedz, patīk tas viņiem vai ne; jo īpaši laukos, kur nav citu variantu. Otra iespēja – lūgt tuviniekiem aizvest līdz klientu apkalpošanas centram Tukumā, Smārdē, Kandavā vai Jaunpilī, bet trešā iespēja – sazināties ar sociālo darbinieku un lūgt palīdzību. Atgādinām, ka visos gadījumos līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte.

Agita Puķīte