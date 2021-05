Ja brauci ar vilcienu – vēro savu veselību!

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 6. maijā braucis ar vilcienu Rīga – Tukums 2 (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6511), plkst. 14.39 no Zasulauka stacijas līdz Dubultu stacijai, sēdējis 2.vagonā un atpakaļ ar vilcienu Tukums 2 – Rīga (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6520), plkst. 15.54 no Dubultu stacijas līdz Zasulauka stacijai, sēdējis 3.vagonā.