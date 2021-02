Arī Tukuma slimnīcā izveidota Covid-19 nodaļa

“Mūsu slimnīcā ik pa laikam bija kāds pacients, kas ar apstiprinātu Covid-19 analīzi izolatorā gaidīja pārvešanu uz kādu citu slimnīcu. Lielākā daļa šo pacientu tiešām tika pārvesti, piemēram, uz Ventspili vai Rīgu, taču, pieaugot saslimšanas apjomam valstī, pieauga arī pacientu skaits Tukuma slimnīcā, kas netika pārvesti, līdz ar to bija jādomā par šo pacientu ārstēšanu uz vietas. Savukārt, lai nodalītu plūsmas, izveidojām atsevišķu nodaļu Covid-19 saslimušajiem,” – tā slimnīcas vadītāja.

Par iespējām tajā uzņemt pacientus Tukuma slimnīca informē arī citas ārstniecības iestādes, taču, kā atzina iestādes direktore, arī pašiem pacientu netrūkstot – nodaļā vienlaikus ir bijuši 14 vai pat 16 cilvēku no visiem novadiem: “Protams, lielākais skaits ir no Tukuma, taču ir arī no Kandavas, Engures novada, Jūrmalas. Kopā no pagājušā gada 1. decembra esam slimnīcā uzņēmuši 342 pacientus, no kuriem 59 bija pozitīvas Covid-19 analīzes.”

Vaicāta, vai pietiek medicīniskā aprīkojuma, kā arī vienreizējā apģērba, Dz. Rabkeviča skaidroja, ka lielus izdevums – vidēji 3000 eiro mēnesī – rada skābekļa izmaksas, taču bez tā būtu grūti sniegt palīdzību, tāpēc arī lūgts pašvaldību atbalsts: “Šobrīd mums ir iespēja nodrošināt skābekļa padevi (ar maskām) 14 cilvēkiem, savukārt reanimācijas nodaļā ir četras plaušu ventilēšanas iekārtas. Ar divu mēnešu rezervi; kā to prasa nosacījumi, ir nodrošināti vienreizējie apģērbi un citi palīglīdzekļi tiem mediķiem, kas strādā ar Covid-19 pacientiem, taču nemitīgi šo preču klāstu papildinām.”