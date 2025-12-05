Ziemassvētku noskaņu koncerts maziem un lieliem!

Programmā kā spožā svētku rotā savīsies klausītāju iemīļotas mūzikas pērles no dažādiem gadsimtiem un žanriem – Bahs un Šūberts, Bernsteins un Vēbers, Raimonds Pauls un Jānis Lūsēns, kā arī tradicionālie Ziemassvētku korāļi.
Kopā ar Aleksandru dziedās spēcīgās un samtainās balss īpašnieks Jānis Almanis-Palmbahs, kā arī viņas izveidotā zēnu vokālā grupa “Puikas”. Savukārt džeza pianists un ērģelnieks Atis Andersons klausītājus pārsteigs ar Hamonda ērģeļu bagātīgo un daudzveidīgo skanējumu.
Koncerts vienā daļā.
Biļetes: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/157223
Atlaides:
• Pensionāriem, studentiem, ITIC kartes īpašniekiem, cilvēkiem ar invaliditāti un pavadošajām personām – 10%
• Pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem, kā arī Ģimenes kartes īpašniekiem – 50%
🌟 Dāvini sev un tuvajiem Ziemassvētku prieku – nāc un ļauj mūzikai iedegt sirdīs siltumu un gaismu!
***
Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīca ir viena no vecākajām celtnēm pilsētā, datēta ar 1644. gadu. Tagadējo altārgleznu “Kristus pie krusta” baznīca ieguvusi 1859. gadā, bet 20. gadsimta 30. gados pilsētas turīgākie pilsoņi uzdāvinājuši tai četras krāsainas vitrāžas. Baznīcā ierīkots skatu tornis, no kura pilsēta apskatāma no 23,5 metru augstuma.
Baznīca ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.
Baznīca tiek apsildīta.
