Ziemassvētku dievkalpojumi novada Dievnamos

Dzirciema baznīcā

  1. decembrī 14.00 būs Ziemassvētku dievkalpojums, kuru vadīs mācītājs Jānis Saulīte. Dievkalpojumā muzicēs ērģelniece un dziedātāja Līga Miķelsone.

Jaunpils baznīcā

  1. decembrī 18.00 būs Vokālās grupas «Vocalica» koncerts. Ieeja par ziedojumu, bet 24. decembrī 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

Lestenes baznīcā

  1. decembrī 14.00 Ziemassvētku kauju atceres dievkalpojums. Piedalīsies sieviešu koris «Irlava» (diriģente Ieva Parša) un soliste Evita Zālīte. Kalpos Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis, mācītājs Jānis Saulīte un kapelāns Raimonds Krasinskis.
  2. decembrī 16.00 – Ziemassvētku dievkalpojums. Dievkalpojumus vadīs mācītājs Jānis Saulīte.

Pūres baznīcā

  1. decembrī 12.00 būs Ziemassvētku dievkalpojums mācītāja Jāņa Saulītes vadībā.

Sātu baznīcā

  1. decembrī 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums. Piedalīsies muzikālā apvienība «Ziemassvētku priekam».
  2. decembrī 11.00 pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalīsies Kauguru kultūras nama koris «Spārnos». Dievkalpojumus vadīs evaņģēliste Ilze Rupenheite.

Sēmes baznīcā

  1. decembrī 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums. To vadīs mācītājs Kaspars Kovaļovs, būs arī muzikāli priekšnesumi.

Sv. Trīsvienības Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā

  1. decembrī 19.00 – dievkalpojums Kristus piedzimšanas svētvakarā;
  2. decembrī 11.00 – dievkalpojums Kristus piedzimšanas svētkos; 16.00 «Es skaistu rozīt zinu» – kopīga Ziemsvētku korāļu dziedāšana; piedalās vokālais un pūšamo instrumentu ansamblis. Ieeja par ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.
  3. decembrī 11.00 – dievkalpojums svētdienā pēc Ziemsvētkiem; 31. decembrī 18.00 (precizēts laiks) – Vecgada vakara dievkalpojums.
  4. decembrī 11.00 – dievkalpojums svētdienā pēc Ziemsvētkiem;
  5. decembrī 18.00 – Vecgada vakara dievkalpojums.

Tukuma Svētā Stefana Romas katoļu baznīcā

  1. decembrī 9.00 – Svētā Mise.
  2. decembrī 18.00 – Jēzus Kristus dzimšanas svētku vigilija – Svētā Mise.
  3. decembrī 11.00 – Jēzus Kristus dzimšanas svētki – Svētā Mise.
  4. decembrī 11.00 – Svētā Stefana, diakona un mocekļa, draudzes aizbildņa svētki – Svētā Mise. Draudzes agape. Kalpos prāvests Viktors Siļčonoks.

Kandavas luterāņu baznīcā

  1. decembrī 18.00 – Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpojums. Piedalās Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis «DoReMi», bet 25. decembrī 10.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.

Vānes baznīcā

Svētkos Dievkalpojums baznīcā nebūs, bet abas dienas – 25. un 26. decembrī tā būs atvērta apmeklētājiem.

Zemītes baznīca

  1. decembrī 14.00 – Ziemassvētku dievkalpojums, mācītājs Vilnis Auziņš.

Engures baznīcā

  1. decembrī 17.00 – Ziemassvētku dievkalpojums. Nākamais dievkalpojums – 28. decembrī 11.00.

 

 

 

