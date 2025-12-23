Ziemassvētku dievkalpojumi novada Dievnamos

Dzirciema baznīcā
- decembrī 14.00 būs Ziemassvētku dievkalpojums, kuru vadīs mācītājs Jānis Saulīte. Dievkalpojumā muzicēs ērģelniece un dziedātāja Līga Miķelsone.
Jaunpils baznīcā
- decembrī 18.00 būs Vokālās grupas «Vocalica» koncerts. Ieeja par ziedojumu, bet 24. decembrī 18.00 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
Lestenes baznīcā
- decembrī 14.00 Ziemassvētku kauju atceres dievkalpojums. Piedalīsies sieviešu koris «Irlava» (diriģente Ieva Parša) un soliste Evita Zālīte. Kalpos Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis, mācītājs Jānis Saulīte un kapelāns Raimonds Krasinskis.
- decembrī 16.00 – Ziemassvētku dievkalpojums. Dievkalpojumus vadīs mācītājs Jānis Saulīte.
Pūres baznīcā
- decembrī 12.00 būs Ziemassvētku dievkalpojums mācītāja Jāņa Saulītes vadībā.
Sātu baznīcā
- decembrī 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums. Piedalīsies muzikālā apvienība «Ziemassvētku priekam».
- decembrī 11.00 pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalīsies Kauguru kultūras nama koris «Spārnos». Dievkalpojumus vadīs evaņģēliste Ilze Rupenheite.
Sēmes baznīcā
- decembrī 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums. To vadīs mācītājs Kaspars Kovaļovs, būs arī muzikāli priekšnesumi.
Sv. Trīsvienības Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā
- decembrī 19.00 – dievkalpojums Kristus piedzimšanas svētvakarā;
- decembrī 11.00 – dievkalpojums Kristus piedzimšanas svētkos; 16.00 «Es skaistu rozīt zinu» – kopīga Ziemsvētku korāļu dziedāšana; piedalās vokālais un pūšamo instrumentu ansamblis. Ieeja par ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.
- decembrī 11.00 – dievkalpojums svētdienā pēc Ziemsvētkiem; 31. decembrī 18.00 (precizēts laiks) – Vecgada vakara dievkalpojums.
- decembrī 11.00 – dievkalpojums svētdienā pēc Ziemsvētkiem;
- decembrī 18.00 – Vecgada vakara dievkalpojums.
Tukuma Svētā Stefana Romas katoļu baznīcā
- decembrī 9.00 – Svētā Mise.
- decembrī 18.00 – Jēzus Kristus dzimšanas svētku vigilija – Svētā Mise.
- decembrī 11.00 – Jēzus Kristus dzimšanas svētki – Svētā Mise.
- decembrī 11.00 – Svētā Stefana, diakona un mocekļa, draudzes aizbildņa svētki – Svētā Mise. Draudzes agape. Kalpos prāvests Viktors Siļčonoks.
Kandavas luterāņu baznīcā
- decembrī 18.00 – Kristus dzimšanas svētvakara dievkalpojums. Piedalās Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis «DoReMi», bet 25. decembrī 10.00 – Ziemassvētku dievkalpojums.
Vānes baznīcā
Svētkos Dievkalpojums baznīcā nebūs, bet abas dienas – 25. un 26. decembrī tā būs atvērta apmeklētājiem.
Zemītes baznīca
- decembrī 14.00 – Ziemassvētku dievkalpojums, mācītājs Vilnis Auziņš.
Engures baznīcā
- decembrī 17.00 – Ziemassvētku dievkalpojums. Nākamais dievkalpojums – 28. decembrī 11.00.
Līdzīgi raksti
-
«Aizved mani!» – “Uzņēmēji mieram” uzsāk ziedojumu kampaņu ievainoto Ukrainas karavīru evakuācijai no frontes
-
Vairāk nekā 140 grants autoceļu posmos iestājies šķīdonis, tostarp Tukuma novadā
-
Tukuma novadā noteikta 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme par ekspluatācijā nenodotām būvēm
-
Latvijas Kultūras akadēmija kopā ar “Satori” aicina Latvijas augstskolu studentus piedalīties eseju konkursā
-
Smārdē un Lapmežciemā būs Zemessardzes mācības
Nav vēl komentāru.