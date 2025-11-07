Vīriešu veselības mēnesī atgādina par valsts apmaksātu prostatas skrīningu

Prostatas skrīningu ieteicams veikt reizi divos gados visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem. Ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam, tad profilaktisko pārbaudi jāveic arī vecumā no 45 līdz 50 gadiem. Lai veiktu pārbaudi, jāsazinās ar sava ģimenes ārsta praksi, kurā tiks izsniegts nosūtījums uz laboratoriju prostatas specifiskā antigēna (PSA) noteikšanai.
“Skrīnings ir laika pārbaudīts, efektīvs veids, lai savlaicīgi pamanītu izmaiņas un neielaistu slimību. Priekšdziedzera pārbaude nozīmē tikai divus soļus – pieteikšanos ģimenes ārsta praksē, lai saņemtu nosūtījumu, un došanos uz laboratoriju asins analīžu veikšanai. Aicinām vīriešus izmantot šo iespēju, jo rūpes par sevi sākas ar dažu stundu ieplānošanu veselības pārbaudes veikšanai!” skaidro NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Baiba Bērziņa.
Vizīte pie ģimenes ārsta prostatas profilakses veikšanai, kā arī asins parauga ņemšana un tā laboratoriskā izmeklēšana tiek pilnībā apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem un pacientam par tām nav jāmaksā.
Pērn prostatas skrīningu veica 74 % no mērķa grupas vīriešiem, savukārt šī gada pirmajos sešos mēnešos pārbaudes veikšanai atsaukušies 46 % jeb 68 073 vīrieši.
Prostatas vēzis ir starp visbiežāk atklātajiem ļaundabīgajiem audzējiem vīriešiem Latvijā. Risks saslimt ar šo slimību pieaug divas reizes, ja prostatas vēzis bijis kādam radiniekam. Savukārt, ja ar priekšdziedzera vēzi slimojuši divi tuvi radinieki, risks saslimt pieaug pat deviņas reizes. Skrīninga vecuma grupas, kurās ir paaugstināts saslimšanas risks, ir noteiktas, balstoties uz ārstu profesionālo asociāciju un Eiropas Komisijas vadlīnijām.
Vairāk informācijas par valsts apmaksāto skrīningu un tā veikšanas iespējām var uzzināt NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Prostatas profilaktiskā pārbaude”.
