Vēl arvien iespējams reģistrēties dejas akcijai «Gaismas krasts»

Lai top hīts!

Idejas autore Inese Lukaševska stāsta, ka, līdzīgi kā citiem radošo profesiju pārstāvjiem, arī viņai Covid-19 pandēmijas laiks ir bijis laiks pārdomām. Un, staigājot gar jūras krastu, dzimusi iecere un, iespējams, vajadzība noorganizēt kaut ko tādu – vienojošu, pacilājošu un vēl iepriekš nebijušu. Tā tapa «Gaismas krasts» jeb akcija, kas aicinās ikvienu Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības sadoties rokās jūras krastā aptuveni 25 kilometru garumā posmā no Ragaciema bākas uz Engures pusi, tāpat arī ļauties kopīgai dejai, ko speciāli akcijai izveidojusi horeogrāfe Liene Grava. Kustības, sola I. Lukaševska, nav sarežģītas, un ar nelielu mēģinājumu, kas iecerēts 3. septembrī turpat pludmalē, apgūstamas ikvienam. Īpašs stāsta ir arī par mūziku. To radījis komponists Rihards Zaļupe. Taču pirmajā variantā, smejoties stāsta producente, muzikālais materiāls īsti nav saskanējis ar to, ko viņa pati bija iedomājusies. Bijis gan bail par to atzīties, tomēr saruna notikusi, un komponists sapratis, ka šim gadījumam vajag tā saukto hītu. Tad nu hīts arī tapis un to iedziedāt piekritis Intars Busulis un dziedātāja Kato.

Aicina reģistrēties un – uz izstādi

Noklausīties hītu, kā arī apgūt kustības jau šobrīd iespējams īpaši akcijai izveidotā interneta vietnē gaismaraksts.lv. Te arī iedvesmas video, kurā piedalījies Babītes koris «Maska» un diriģents Jānis Ozols, uzburot to noskaņu, ko plānots šajā pasākumā un pludmalē radīt. Šajā interneta vietnē vēl 9 dienas notiks arī reģistrācija un par pasākumu, tās dalībniekiem iespējams uzzināt ko vairāk.