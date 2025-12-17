Attēlam ir ilustratīva nozīme. FOTO: Agris Jansons

Aktuāli

Vairāk nekā 140 grants autoceļu posmos iestājies šķīdonis, tostarp Tukuma novadā

Saglabājoties mitriem laikapstākļiem, 144 valsts autoceļu posmos ar grants segumu ir iestājies šķīdonis un ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Visvairāk šķīdoņa skarto autoceļu ir Zemgalē, kur ierobežojumi ieviesti 103 posmos, galvenokārt Pūres, Zemītes, Jaunpils, Dobeles, Auces, Tērvete apkārtnē.

ntz.lv 17.12.2025 0

Latgalē ierobežojumi ieviesti 19 posmos, Rīgas reģionā – 12 posmos, Vidzemē – deviņos, bet Kurzemi šķīdonis faktiski nav skāris. Informācija par autoceļiem, kuros noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, atrodama kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā ŠEIT.

Aicinām plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka atsevišķi ceļu posmi var būt grūti izbraucami.

Šķīdoņa skartajos grants ceļu posmos tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi, lai panāktu, ka ceļi netiek sabojāti neatgriezeniski. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus. Visam pārējam transportam ir jāievēro ierobežojumi, nekādas speciālas atļaujas netiek izsniegtas. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka mitrie laikapstākļi ietekmē ceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, arī iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īsāku laiku. Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi – īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme.

Uzturēšanas darbus iespējams veikt tikai tad, kad ceļi apžūst, jo pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams. Tomēr vietās, kur seguma stāvoklis ir ļoti slikts, kritiskākajās vietās iespēju robežās veic bedru labojumus, līdzinot tikai seguma virskārtu 3–4 cm dziļumā.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti