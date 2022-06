Uzsāk kampaņu par drošu atpūtu pie ūdens “Pārgalvības cena. Nelec!”

Lai skaidrotu sabiedrībai drošas atpūtas pie un uz ūdens nozīmi, kā arī aicinātu aizdomāties par sekām, kādas var rasties pārgalvīgas rīcības rezultātā, lecot uz galvas ūdenī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) uzsāk informatīvu kampaņu “Pārgalvības cena. Nelec!”. Pērnā gada statistika liecina, ka 2021. gadā noslīkuši vairāk nekā 120 cilvēki, no kuriem lielākā daļa jeb 74% bijuši vīrieši. 65% noslīkušo bija vecuma grupā no 25 līdz 59 gadiem. Lielākā daļa jeb 69% no šiem negadījumiem notikuši laika posmā no maija līdz septembrim, kad ir aktīva peldsezona un pie ūdens uzturas īpaši daudz atpūtnieku.