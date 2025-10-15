Attēlam ir ilustratīva nozīme

Turpmāk maksimālais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā

No šodienas visā valsts autoceļu tīklā maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Sezonālās maksimālā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgajiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai.

Izņēmums būs Vidzemes šosejas (A2) posms no Rīgas līdz Siguldai, kur darbojas adaptīvā satiksmes vadība ar mainīgas informācijas ceļazīmēm – ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums tur būs 100 km/h arī rudens un ziemas sezonā. Meteoroloģiskajiem un braukšanas apstākļiem pasliktinoties, atļauto ātrumu samazinās līdz 90, 80 vai 70 km/h. Jāņem vērā, ka ziemas periodā braukšanas un meteoroloģiskie apstākļi var manīties vairākas reizes dienā, tādēļ autovadītājiem jāpievērš uzmanība mainīgās informācijas ceļazīmju norādījumiem un tie jāievēro.

 

 

  1. ... 15.10.2025

    Pavisam drīz būs sociālajos tīklos pirmie raudošie ,,vīrieši" kas uz Jūrmalas šosejas sodīti par 110km/h un vainos valsti zagšanā

