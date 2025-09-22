Tukumā norisināsies Zemessardzes 51. kājnieku bataljona gadadienas pasākumi

Pasākumu programma sāksies plkst. 15.00 Talsu iela 4 pie Tukuma novada pašvaldības ēkas ar militāru ceremoniju, kam sekos viesu uzrunas. Pasākumā tiks godināti labākie karavīri un zemessargi, tiem pasniedzot apbalvojumus. Svinīgā ceremonija noslēgsies ar Zemessardzes 51. kājnieku bataljona militāro parādi no Tukuma novada pašvaldības ēkas līdz Melnezera ielai. Muzikālo noformējumu pasākumam nodrošinās Zemessardzes orķestris.
Zemessardzes 51. kājnieku bataljons dibināts 1991. gada 25. septembrī, un 2003. gada 31. martā Zemessardzes reorganizācijas laikā tam tiek pievienots Zemessardzes 42. kājnieku bataljons. Šobrīd vienības teritorija ietver Dobeles un Tukuma novadus.
Iedzīvotāju ievērībai!
Aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem Tukumā. Militārās ceremonijas laikā tiks izpildītas salūta zalves, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību.
Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, Dobeles un Tukuma novadu iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruni 25570958 vai rakstīt uz e-pasta adresi 51bn@mil.lv, vai personīgi ierasties vienībā – Dobelē, Lauku ielā 15. Lai iestātos Zemessardzē jebkurā citā bataljonā, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruņa numuru 1811, rakstīt uz e-pasta adresi esizemessargs@mil.lv vai aizpildīt anketu www.klustikaravirs.lv/dienests-zemessardze. Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien.
Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā. Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē! Mana Latvija. Mana Atbildība
