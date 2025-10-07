Sports šonedēļ novadā

Attēlam ir ilustratīva nozīme

Volejbols

Vīru čempionāta spēles var sākties

  1. oktobrī 19.30 Pūres sporta hallē – Tukuma novada vīriešu volejbola čempionāta spēle, kurā par uzvaru cīnīsies SK «Pūre» un VK «Sēme/RV Forest» komandas.

Basketbols

Jaunpils pret Smārdi

  1. oktobrī 19.30 Smārdes skolas sporta hallē notiks Tukuma novada vīriešu basketbola čempionāts, kurā uz laukuma tiksies SK «Brīvsolis» un SK «Jaunpils» komandas.

NBL līgas spēle Tukumā

  1. oktobrī 19.30 Tukuma sporta hallē notiks Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: BS «Tukums/TSS» pret BK «Talsi»
  2. oktobrī 20.00 Jaunpils sporta namā notiks Reģionālās basketbola līgas spēle: BK «Jaunpils» pret «Mārupes» SC.

Florbols

  1. oktobrī 20.30 Slampē – Zemgales vidusskolas sporta zālē, notiks Pirmās līgas spēle: SK «Slampe/Zevid» pret FK «Kurši».

Hokejs

Sestdiena – hokeja diena

  1. oktobrī Tukuma ledus hallē notiks Entuziastu hokeja līgas spēles: 17.15 – «Tukuma brāļi» II pret «Rūre» komandu, 18:30 – EHL «Rotas/Meliorceltnieks» II pret «Radex Ķengarags» II; 19.45 – EHL «Tukuma brāļi» pret «Advocate Athlete»; 19.45 – «EHL Tukuma brāļi» pret «Advocate Athlete».

Novuss

Piejūras kausa izcīņas 1. posms

  1. oktobrī 18.00 Lapmežciema sporta kompleksā notiks Piejūras kausa izcīņa novusa vienspēlēs – 1. posms.

