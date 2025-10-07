Sports šonedēļ novadā

Volejbols
Vīru čempionāta spēles var sākties
- oktobrī 19.30 Pūres sporta hallē – Tukuma novada vīriešu volejbola čempionāta spēle, kurā par uzvaru cīnīsies SK «Pūre» un VK «Sēme/RV Forest» komandas.
Basketbols
Jaunpils pret Smārdi
- oktobrī 19.30 Smārdes skolas sporta hallē notiks Tukuma novada vīriešu basketbola čempionāts, kurā uz laukuma tiksies SK «Brīvsolis» un SK «Jaunpils» komandas.
NBL līgas spēle Tukumā
- oktobrī 19.30 Tukuma sporta hallē notiks Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: BS «Tukums/TSS» pret BK «Talsi»
- oktobrī 20.00 Jaunpils sporta namā notiks Reģionālās basketbola līgas spēle: BK «Jaunpils» pret «Mārupes» SC.
Florbols
- oktobrī 20.30 Slampē – Zemgales vidusskolas sporta zālē, notiks Pirmās līgas spēle: SK «Slampe/Zevid» pret FK «Kurši».
Hokejs
Sestdiena – hokeja diena
- oktobrī Tukuma ledus hallē notiks Entuziastu hokeja līgas spēles: 17.15 – «Tukuma brāļi» II pret «Rūre» komandu, 18:30 – EHL «Rotas/Meliorceltnieks» II pret «Radex Ķengarags» II; 19.45 – EHL «Tukuma brāļi» pret «Advocate Athlete»; 19.45 – «EHL Tukuma brāļi» pret «Advocate Athlete».
Novuss
Piejūras kausa izcīņas 1. posms
- oktobrī 18.00 Lapmežciema sporta kompleksā notiks Piejūras kausa izcīņa novusa vienspēlēs – 1. posms.
Nav vēl komentāru.