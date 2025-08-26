Sportiskās aktivitātes un spēles šajā nedēļā

Vasaras noslēgumā – sportošana Jaunpilī
27. augustā no 10.00 Jaunpils vidusskolas stadionā notiks sports spēles jauniešiem no 6 līdz 18 gadiem pasākumā «GameOn TukuBau challenge». Jauniešiem būs iespēja spēlēt volejbolu, basketbolu, futbolu un izskriet dažādas stafetes. Reģistrācija no 9.30 līdz 10.00; 10.00 līdz 16.00 Sporta spēles plus pusdienas; 16.00 līdz 17.00 – apbalvošana.
Futbols
Virslīgas spēle Tukumā
30. augustā 16.00 Tukuma Sporta skolas stadionā (Kuldīgas ielā 74) notiks futbola Virslīgas spēle, kurā uz laukuma tiksies FK «Tukums 2000» un BFC «Daugavpils» komanda.
Nākotnes līgas spēle Pauzera pļavās
31. augustā 14.00 Mākslīgā seguma futbola laukumā «Pauzera pļavas» notika Nākotnes līgas spēle futbolā, kur uz laukuma tikās FK «Tukums 2000-2/TSS» un «Ogre United» komanda.
Vieglatlētika
Kandavas skriešanas seriāla 5. posms
28. augustā norisināsies Kandavas taku skriešanas seriāla 5. posms. Starts paredzēts no18.00 līdz 19.00 Melnajā mežā, pie Aizubēju ceļa.
Papildu informācija: uldis.vecins@tukums.lv
«Pļavu spēles» Lielajā ciemā
30. augustā 12.00 Smārdes pagasta, Lielā ciema «Liepiņās» notiks vieglatlētikas sacensības «Pļavu spēles». Disciplīnas: lodes grūšana, šķēpmešana, tāllēkšana no vietas, 20m sprints, stafete. Dienas noslēgumā kopīga dalība Uguns nakts pārgājienā. Starts 17.00 Gausās jūdzes stāvlaukumā.
Senās uguns nakts pārgājiens
30. augustā no 17.00 līdz 22.00 arī šogad Tukuma novada pašvaldība rīko pārgājienu augusta izskaņā – Senās Uguns nakts pārgājiens. Starta vietu katrs izvēlas pats, pārgājiens ir pa pludmali, virzienā uz Enguri.
Pārgājiena galapunktā – Engures pludmalē, kur būs Senās Uguns nakts koncerts kopā ar grupu «Tautumeitas». Dalība pārgājienā un koncertā ir bez maksas.
Distanču garumi un starta laiki: 17.00 starts 19 km distancei (Gausā jūdze – Engure); 18.30 starts 12,5 km distancei (Apšuciems – Engure); 20.00 starts 5,5 km distancei (Ķesterciems – Engure) un 22.00 – Senās Uguns Nakts koncerts Engures pludmalē.
