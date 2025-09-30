Attēlam ir ilustratīva nozīme

Sporta notikumi šajā nedēļā

Šonedēļ gaidāmas vairākas hokeja spēles Tukuma ledus hallē, basketbols – Kandavā, un turpinās orientēšanās sezona.

Basketbols

NBL spēle Kandavā

  1. oktobrī 19.30 Kandavas Sporta hallē notiks Ramirent Nacionālās basketbola līgas spēle: «Kandava/Turība» pret « Mārupes NSS/LU»

Florbols

Virslīgas spēle Irlavā

  1. oktobrī 18.00 Irlavas sporta hallē notiks florbola virslīgas spēle, kurā uz laukuma tiksies «Irlava/I.S.A.M.» un «Lielvārde/Unihoc» komandas.

Virslīga: FK Irlava/I.S.A.M. – Lekrings

  1. oktobrī 18.00 Irlavas sporta hallē notiks florbola virslīgas spēle: FK «Irlava/I.S.A.M.» pret «Lekrings»

Hokejs

EHL spēle Tukuma ledus hallē

  1. oktobrī 16.00 Tukuma ledus hallē notiks Entuziastu hokeja līgas spēle, kurā spēkiem mērosies «Rotas/Meliorceltnieks» III un «Pingvīni» IX komandas.

Rotas pret Jūrmalu

  1. oktobrī 18.30 Tukuma ledus hallē notiks EHL spēle: «Rotas/Meliorceltnieks» pret komandu «Jūrmala».

«Tukuma brāļi» pret Ķengaragu

  1. oktobrī 19.45 Tukuma ledus hallē EHL spēle: «Tukuma brāļi» III pret «Radex Ķengarags» komandu.

Orientēšanās

«Silva» 15.kārta

  1. septembrī no 16.00 līdz 19.00 Dzelvēs (koordinātas: 57.007449, 23.097761 ) notiks orientēšanās seriāla «Silva 15. kārta».

Tukuma kauss orientēšanās sportā

  1. oktobrī no 10.00 līdz 17.00 «Sveikuļu» atpūtas kompleksā notiks 42. Tukuma kauss orientēšanās sportā.

 

 

 

