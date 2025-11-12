Attēlam ir ilustratīva nozīme

Aktuāli

Sporta notikumi pirmsvētku gaisotnē

ntz.lv 12.11.2025 0

Vīru spēle Pūrē

  1. novembrī 19.30 Pūres sporta hallē – novada vīriešu volejbola čempionāta spēle: SK «Pūre» pret komandu «Milzkalne».

Basketbols

Spēle Sēmē

  1. novembrī 19.30 Sēmes sākumskolas sporta hallē – vīriešu volejbola čempionāta spēle: VK «Sēme/RV Forest» pret komandu «Druva».

RBL spēle Kandavā

  1. novembrī 19.30 Kandavas Sporta hallē – Reģionālās basketbola līgas spēle: «Kandavas BJSS» pret BK «ODS».

Spēle Smārdē

  1. novembrī 19.00 Smārdes skolas sporta hallē notiks vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Brīvsolis» pret komandu «Stende».

Novada čempionāta spēle Tukumā

  1. novembrī 19.30 Tukuma Sporta skolā, Kuldīgas iela 74, – vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Stiga RM» pret «Druva/J.R.mežs» komandu.

NBL līgas spēle Kandavā

  1. novembrī 19.30 Kandavas Sporta hallē – Nacionālās basketbola līgas spēle: «Kandava/Turība» pret BK «Jelgava».

Novada čempionāta spēle Smārdē

  1. novembrī 20.30 Smārdes skolas sporta hallē notiks vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Brīvsolis» 2 pret komandu «Lapmežciems».

Florbols

 spēle Slampē

14. novembrī 20.30 Slampē, Zemgales vidusskolas sporta hallē, notiks florbola 1. līgas spēle: SK «Slampe/Zevid» pret «Talsu NSS/TX koks» komandu.

Dāmām 1. līgas spēle Irlavā

  1. novembrī 14.00 Irlavas sporta hallē – sieviešu florbola 1. līgas spēle: «Irlava/Tukums» pret «Babīte SK».

Virslīgas spēle Irlavā

  1. novembrī 18.00 Irlavas sporta hallē – florbola virslīgas spēle: FK «Irlava/I.S.A.M.» pret komandu «Bauska».

Hokejs

EHL spēles Tukuma ledus hallē

  1. novembrī Tukuma ledus hallē notiks Entuziastu hokeja līgas spēles: 16.00 «Rotas/Meliorceltnieks» III pret «Aparāti», 17.00 – «Tukuma brāļi» II pret «3S»; 18.30 «Tukuma brāļi» pret «Wolf», 19.30 – «Rotas/Meliorceltnieks» pret «Vikingi».

Tautas sports

Šautriņu čempionāta 1. kārta

  1. novembrī 19.00 Irlavas sporta hallē – Irlavas atklātais čempionāts šautriņās – 1. kārta.

Novusa dubultspēļu čempionāta 1. kārta

  1. novembrī 10.00 Irlavas sporta hallē – Irlavas atklātais čempionāts novusa dubultspēlēs, 1. kārta.

Čempionāts šautriņās

  1. novembrī 10.00 Irlavas sporta namā – Irlavas atklātais čempionāts zolītē, 1. kārta.

 

 

 

 

 

