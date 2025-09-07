Šovakar debesīs – pilns mēness aptumsums!

Aptumsums jau ir sācies – 18:28 un turpināsies līdz 23:55. Maksimālā fāze paredzēta 21:12 un ilgs līdz 21:53. Gaidāmais aptumsums būs pilnībā būs redzams visā mūsu valstī. Mēness aptumsums rodas, Saulei, Zemei un Mēnesim izvietojoties gandrīz precīzā līnijā, un Zemes ēnai krītot uz Mēnesi. Atšķirībā no Saules aptumsumiem, Mēness aptumsumus var redzēt visā pret Mēnesi vērstajā Zemes puslodē.
