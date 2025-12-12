Smārdē un Lapmežciemā būs Zemessardzes mācības

Smārdes un Lapmežciema pagastos notiks Latvijas Republikas Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Zemessardzes studentu kājnieku bataljona mācības, kurā piedalīsies aptuveni 60 zemessargi, tiks izmantots apvidus un meža ceļi, autotransports pārvietosies pa koplietošanas ceļiem, atsevišķās vietās tiks izmantota salūtmunīcija ierobežotos apmēros, kas rada troksni, taču nekaitēt cilvēka veselībai vai dzīvībai. Zemessardzes transports var tikt novietots arī stāvlaukumā «Aizrags».
Iedzīvotāju veselība un privātīpašumi netiks apdraudēti.
Nav vēl komentāru.