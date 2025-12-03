Šlokenbekas muižā jaunie mūziķi aicina uz īpašu koncertu

Ziemassvētkus gaidot, mēs, četri jaunieši no Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, salikām kopā katra sajūtas par šo, emocijām bagāto laiku. Rezultātā tapa patiesi iespaidīga koncertprogramma, ietverot gan mūsu katra iecienītos skaņdarbus perkusijām, gan arī jau klausītāju iemīļotos skaņdarbus mūsu izpildījumā. Protams, ka neizpalikām arī bez Ziemassvētku dziesmām, kuras arīdzan paši aranžējām tieši perkusiju un bungu instrumentiem.
Koncertā dzirdēsiet arī L. V. Bēthovena, E. Dārziņa, R. Zaļupes, F. Glāsa un citu komponistu daiļradi.
Mūs visus sagaida lielisks vakars dažādās nokrāsās perkusiju mūzikas pasaulē.
Gaidīsim jūs 14. Decembrī, Šlokenbekas muižā 16.00.
