Slēgs gaisa satiksmi pie Latvijas Austrumu robežas

Gaisa telpas zona pie Austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju slēgta pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) izvērtējuma.
Gaisa telpa tiks slēgta līdz 6000 metru augstuma atzīmei 50 kilometru joslā no valsts ārējās robežas. Šāds augstums izvēlēts, ņemot vērā to, cik augstu lido droni.
Sprūds norādīja, ka trešdienas notikumi Polijā ir klaja NATO gaisa telpas pārkāpšana un Latvijai ir jārīkojas atbilstoši. Ministrs apliecināja, ka pašlaik Latvijai nav tiešu draudu, tomēr preventīvi pasākumi ir nepieciešami.
