Šķersot Krievijas un Baltkrievijas robežu – tikai pēc reģistrācijas elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā

Līdz ar jaunās rindas rezervācijas sistēmas ieviešanu Latvijā šāda austrumu robežas šķērsošanas kārtība darbojas visās trīs Baltijas valstīs. Reģistrēt transportlīdzekli elektroniskajā rindā robežas šķērsošanai iespējams interneta vietnēs www.lvborder.lv un www.lvrobeza.lv.
Iepriekšēja reģistrācija elektroniskajā rindā robežas šķērsošanai interneta vietnēs www.lvborder.lv un www.lvrobeza.lv tika uzsākta šā gada 1. oktobrī, un līdz šodienai jau ir veiktas vairāk nekā 3450 rezervācijas. 1500 no tām ir robežas šķērsošanai Terehovā, vairāk nekā 1000 rezervācijas veiktas robežas šķērsošanai Grebņevā un nedaudz vaitāk nekā 900 – Pāteriekos. Jaunā kārtība paredz, ka visi motorizētie transportlīdzekļi, šķērsojot austrumu robežu, obligāti ir jāreģistrē attālināti, izmantojot īpaši izstrādātu e-pakalpojumu – Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmu, līdzīgi kā tas šobrīd jau notiek Igaunijā un Lietuvā.
No 2025. gada 15. oktobra transportlīdzekļi bez reģistrēšanās Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā šķērsot Latvijas Republikas austrumu robežu nevar – tas nozīmē, ka “dzīvajā” rindā šķērsot robežu vairs nav iespējams.
Pārskatāma robežas šķērsošana
Reģistrācija sistēmā ļauj transportlīdzekļa vadītājam 30 dienas pirms plānotās robežas šķērsošanas izvēlēties noteiktu laika intervālu (1 stunda) iebraukšanai attiecīgajā robežkontroles punktā. Iepriekšēja pieteikšanās ietver reģistrēšanos rindai, iestāšanos rindā un vienkāršotu aprēķinu, kas balstās uz vidējo vienas automašīnas apkalpošanas laiku robežas šķērsošanas vietā. Kārtas numurs robežas šķērsošanai izvēlētajā laika intervālā braucējam tiek piešķirts pēc maksājuma apstiprinājuma saņemšanas sistēmā. Pēc rezervācijas veikšanas un maksājuma apstiprināšanas vadītājs saņem apstiprinājuma e-pastu, kurā ir norādīti sniegtie dati un izvēlētais laika intervāls. Samaksa par viena transportlīdzekļa elektroniskās rindas rezervāciju ir 9,30 eiro. Rezervācija rindā ir iespējama arī pirms robežpunkta sasniegšanas, izvēloties sistēmas piedāvāto tuvāko pieejamo laika logu, taču priekšrocības nodrošina savlaicīga rezervācijas veikšana.
Sistēmas izstrādi un ieviešanu nodrošina VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” sadarbībā ar atbildīgajām valsts institūcijām. Sistēmas lietotāju atbalstam ATD nodrošina informatīvā telefona pakalpojumu, kas ir pieejams darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.
