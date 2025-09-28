Satiksmes izmaiņas pie Tukuma 2. vidusskolas

»Satiksmes organizācija:
• pagaidu laukums Raudas ielā paredzēts TIKAI bērnu izlaišanai, ne automašīnu stāvēšanai;
• bērnu izkāpšanai lūdzam izmantot:
o stāvlaukumu pie Narvesen kioska Kurzemes ielā (1);
o Slimnīcas stāvlaukumu (2);
o autobusu pieturu pie LIDL veikala, netraucējot satiksmi (3);
o citus tuvumā esošos stāvlaukumus.
Bērnu drošībai – lūdzam izmantot TIKAI gājēju pārejas!
Lūdzam vecākus neapstāties neatļautās vietās, lai nodrošinātu bērnu drošību un satiksmes plūsmu.
Aicinām bērnus un vecākus, kuri pavada jaunāko klašu bērnus, iespēju robežās doties uz skolu kājām vai izmantot apkārtējos stāvlaukumus bērnu izlaišanai, lai mierinātu satiksmi skolas apkārtnē.
Plānotais manēžas būvniecības laiks – 20 mēneši. Būvniecības laikā aicinām būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, ievērot zīmes un norobežojumus. Būvniecības tehnika un materiāli tiks piegādāti no Kurzemes ielas puses iebrauktuves. Ievērojam piesardzību!
Būsim saprotoši! Pēc manēžas izbūves iegūsim ne tikai modernu, daudzfunkcionālu sporta infrastruktūru skolēniem un visiem novada iedzīvotājiem, bet arī ērtu bērnu izlaišanas laukumu un stāvlaukumu līdzās skolai.
Informācijai: remontdarbus Raudas ielā plānots pabeigt līdz 10.oktobrim.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
