Ražotāji aicināti pievienoties «Siera ceļam»

Latvijas sieru izcilība
Kurš gan nav dzirdējis leģendas par mūsu sviesta uzvaras gājienu Lielbritānijā pirmās Latvijas brīvvalsts laikā? Bet ne visiem zināms, ka mūsdienās Latvijas siera darītāju ekskluzīvie sieri gūst panākumus pasaulē. Latvijā ražo un var vēl plašākā klāstā ražot pasaules līmeņa izcilas garšas sierus. Tam ir visas priekšrocības – neskartas dabiskās pļavas, govju turēšanas tradīcijas un izcils piens, tāpēc gan mīkstie, gan cietie, nogatavinātie sieri, pateicoties sierdaru entuziasmam un izcilas kvalitātes pienam, droši var konkurēt ar saviem franču, itāļu un britu “radiniekiem”.
No Sidra ceļa līdz Siera ceļam: Latvijas kulinārā tūrisma nākamais veiksmes stāsts?
Siera ceļa projekta izveidošanu iedvesmoja mūsu pašu Sidra ceļa veiksmes stāsts, kurš no Latvijas mēroga kulinārā tūrisma projekta izaudzis līdz Baltic Cider zīmolam, apvienojot īstā ābolu sidra darītavas Latvijā, Igaunijā un Somijā, un šogad kopīgi startējot pat Austrālijas tirgū. Otrs iedvesmas avots ir Norvēģijas pieredze, kur, tāpat kā Latvijā, nav senu pasaules klases siera gatavošanas tradīciju, jo tikai pirms pārdesmit gadiem siera ražošana no viena monopolražotāja tika atļauta arī mazajiem ražotājiem. Šobrīd Norvēģijā ir vairāk kā 170 sieru ražotāju, un mazas saimniecības ar 10 govīm spēj ne tikai pastāvēt, bet ir veiksmīgi, pelnoši uzņēmumi, ražo ekskluzīvus sierus un iegūst medaļas pasaules izstādēs.
“Siera ceļa” aizsācēji
Projekta “Siera ceļš” ideja radās kopā ar siera darītavu SOIRA, kuras ražotnē tapušie amatniecības sieri septiņus gadus pēc kārtas plūc laurus pasaules lielākajā pārtikas vērtēšanas konkursā British Great Taste, iegūstot zelta zvaigznes par katru nosūtīto paraugu, un pierādot, ka Latvijā var ražot pasaules līmeņa izcilas garšas produktus. Lai gan siera darītava SOIRA nav tieši iesaistīta “Siera ceļa” projektā, uzņēmums ir gatavs nākt talkā ar savu pieredzi.
Projekta sadarbības grupu veido Latvijas lauku tūrisma asociācija kā kulinārā tūrisma un lauku tūrisma mārketinga organizācija un vairāki lielisku sieru ražotāji kā projekta patneri:
- NĪCAS SIERS – Nīcas novadā ražo svaigos, cietos un puscietos sierus no nepasterizēta rīta slaukuma govs piena.
- Z/S JURI – bioloģiskā saimniecība Preiļu novadā slavena ar saviem tradicionālajiem sieriem no pašu ganāmpulka govju piena.
- LĪCĪŠI – Jelgavas novadā, viens no pirmajiem un joprojām lielākajiem kazu audzēšanas un kazas piena
produktu ražošanas uzņēmumiem Latvijā.
- PIENA AITAS BIO – Brunavas novadā ražo sierus no 150 aitu liela pašu ganāmpulka bioloģiskā piena.
- REHTŠPREHERA SIERS – Siguldas novadā, no pašu ganāmpulka govju piena rīta slaukuma gatavo sierus pēc Itālijas siera meistaru receptēm.
- Z/S BLŪDŽI – Jelgavas novadā, pašu saimniecībā gatavo gardus sierus pēc ģimenē mantotām receptēm.
Projekts “Siera ceļš” ir atvērts visiem Latvijas siera ražotājiem, kuri ražo lieliskus un kvalitatīvus sierus ar stāstu — gan lauku saimniecībām, mājražotājiem, gan piena pārstrādes uzņēmumiem, kuri vēlas augt, sadarboties un iepazīstināt sabiedrību ar saviem unikālajiem sieriem.
Pieteikšanās sadarbībai projektā un papildu informācija: ruta@celotajs.lv
Plānotie pasākumi “Siera ceļa” projektā
Projektā plānoti praktiski pasākumi sierdariem, lai mācītos ko jaunu par sieru un apmainītos pieredzē, kā arī mārketinga pasākumi, lai plašai sabiedrībai atklātu bagātīgo Latvijā ražoto siera veidu un garšu pasauli:
· Vienota interneta platforma – jauna mājaslapa “Siera ceļš”, kurā būs stāsti par katru dalībnieku, siera apraksti, profesionāli foto, receptes un piedāvājumi apmeklētājiem.
· Mārketinga atbalsts – sociālo mediju kampaņas, video sižeti un publicitātes pasākumi par sieriem un sierdariem.
· Semināri un pieredzes apmaiņa – praktiski semināri ar ārvalstu un vietējiem ekspertiem par siera kvalitāti, ražošanas metodēm un tirgus tendencēm, kā arī apmeklējumi pie citiem siera meistariem.
· Prezentācijas pasākumi un festivāli – siera degustācijas un tirdzniecības pasākumi, kuros satiksies siera ražotāji, šefpavāri, viesnīcu un restorānu pārstāvji, mediji un gardēži.
· Receptes un kulinārā iedvesma – projekts apkopos ap 25 receptēm, kas izceļ Latvijas sieru garšu un daudzveidību.
· Vizuālā identitāte un kopīgs zīmols – “Siera ceļš” iegūs savu logo, stilu un saukli, kas vienos dalībniekus kopīgā atpazīstamībā.
Nav vēl komentāru.