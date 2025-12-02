No skolu sacensībām līdz tenisam

Starpskolu sacensības
- decembrī 9.30 Tukuma Sporta skolā notiks novada skolu sacensības basketbolā vidusskolu grupā.
DDL līgas spēle Smārdē
- decembrī 20.15 Smārdes skolas sporta zālē – Olybet Darba dienu līgas spēle: «Brīvsolis» pret «LAVE».
Spēle Tukumā
- decembrī 19.00 Tukuma Sporta skolā – novada vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Stiga RM» pret «Lapmežciems».
Jaunpils pret Smārdi
- decembrī 19.30 Jaunpils sporta namā – vīriešu basketbola čempionāta spēle: SK «Jaunpils» pret komandu «Brīvsolis» 2.
Mājas spēle smārdeniekiem
- decembrī 19.00 Smārdes skolas sporta zālē – novada vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Brīvsolis» pret «Ošenieki/Šķēde» komandu.
Kandavnieki uzņem Enguri
- decembrī 19.30 Kandavas Sporta hallē – vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Kandavas BJSS» pret «Engure».
Spēle Smārdē
- decembrī 20.30 Smārdes skolas sporta zālē – novada vīriešu basketbola čempionāta spēle: «U50» pret «Druva/J.R.mežs».
RBL līgas spēle Jaunpilī
- decembris 20.00 Jaunpils sporta namā – Reģionālās basketbola līgas spēle: BK «Jaunpils» pret BK «ODS».
Telpu futbols
Telpu futbola čempionāts Lapmežciemā
- decembrī Lapmežciema sporta kompleksā notiks Telpu futbola čempionāts 10:00 laukumā tiksies TFK «Melnis» un «Uganda» komandas,
11:00 – «Kandava» un FS «LLT», 12:00 – «Offside» FC – TFK «Melnis», 13:00
– «Uganda» – SK «Pūre», 14:00 – FK «Process» – «Kandava», 15:00 – FS «LLT» – «Offside» FC, 16:00 – «SK Pūre» – FK «Process».
Volejbols
Spēle Sēmē
- decembrī 19.30 Sēmes sākumskolas sporta zālē – novada vīriešu volejbola čempionāta spēle: VK «Sēme/RV Forest» pret SK «Pūre» komandu.
Smārde pret Milzkalni
- decembrī 19.30 Smārdes skolas sporta zālē – novada vīriešu volejbola čempionāta spēle: «Smārde» pret «Milzkalne».
Florbols
Virslīgas spēle Irlavā
- decembrī 18.00 Irlavas sporta hallē notiks Florbola virslīgas spēle: FK «Irlava/I.S.A.M.« pret «Rubene».
Tautas sports
Badmintona čempionāta 2. posms
- decembrī 19.30 Irlavas sporta hallē notiks Irlavas atklātais čempionāts – badmintonā – 2. kārta.
Novusa vienspēles Lapmežciemā
- decembrī 18.00 Lapmežciema sporta kompleksā notiks Piejūras kausa izcīņas posms novusa vienspēlēs.
Tenisa čempionāts Smārdē
- decembrī 19.00 Smārdes skola sporta hallē notiks galda tenisa čempionāta 2.posms.
