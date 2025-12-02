Aktuāli

No skolu sacensībām līdz tenisam

Šonedēļ, no 2. līdz 5. decembrim Tukuma novadā būs daudz un dažādas sacensības, sporta notikumi.

ntz.lv 02.12.2025 0

Starpskolu sacensības

  1. decembrī 9.30 Tukuma Sporta skolā notiks novada skolu sacensības basketbolā vidusskolu grupā.

DDL līgas spēle Smārdē

  1. decembrī 20.15 Smārdes skolas sporta zālē – Olybet Darba dienu līgas spēle: «Brīvsolis» pret «LAVE».

Spēle Tukumā

  1. decembrī 19.00 Tukuma Sporta skolā – novada vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Stiga RM» pret «Lapmežciems».

Jaunpils pret Smārdi

  1. decembrī 19.30 Jaunpils sporta namā – vīriešu basketbola čempionāta spēle: SK «Jaunpils» pret komandu «Brīvsolis» 2.

Mājas spēle smārdeniekiem

  1. decembrī 19.00 Smārdes skolas sporta zālē – novada vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Brīvsolis» pret «Ošenieki/Šķēde» komandu.

Kandavnieki uzņem Enguri

  1. decembrī 19.30 Kandavas Sporta hallē – vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Kandavas BJSS» pret «Engure».

Spēle Smārdē

  1. decembrī 20.30 Smārdes skolas sporta zālē – novada vīriešu basketbola čempionāta spēle: «U50» pret «Druva/J.R.mežs».

RBL līgas spēle Jaunpilī

  1. decembris 20.00 Jaunpils sporta namā – Reģionālās basketbola līgas spēle: BK «Jaunpils» pret BK «ODS».

Telpu futbols

Telpu futbola čempionāts Lapmežciemā

  1. decembrī Lapmežciema sporta kompleksā notiks Telpu futbola čempionāts 10:00 laukumā tiksies TFK «Melnis» un «Uganda» komandas,

11:00 –  «Kandava» un  FS «LLT», 12:00 –  «Offside» FC – TFK «Melnis», 13:00

«Uganda» – SK «Pūre», 14:00 – FK «Process» – «Kandava», 15:00 – FS «LLT» – «Offside» FC, 16:00 –  «SK Pūre» – FK «Process».

Volejbols

Spēle Sēmē

  1. decembrī 19.30 Sēmes sākumskolas sporta zālē – novada vīriešu volejbola čempionāta spēle: VK «Sēme/RV Forest» pret SK «Pūre» komandu.

Smārde pret Milzkalni

  1. decembrī 19.30 Smārdes skolas sporta zālē – novada vīriešu volejbola čempionāta spēle: «Smārde» pret «Milzkalne».

Florbols

Virslīgas spēle Irlavā

  1. decembrī 18.00 Irlavas sporta hallē notiks Florbola virslīgas spēle: FK «Irlava/I.S.A.M.« pret «Rubene».

Tautas sports

Badmintona čempionāta 2. posms

  1. decembrī 19.30 Irlavas sporta hallē notiks Irlavas atklātais čempionāts – badmintonā – 2. kārta.

Novusa vienspēles Lapmežciemā

  1. decembrī 18.00 Lapmežciema sporta kompleksā notiks Piejūras kausa izcīņas posms novusa vienspēlēs.

Tenisa čempionāts  Smārdē

  1. decembrī 19.00 Smārdes skola sporta hallē notiks galda tenisa čempionāta 2.posms.
Atslēgvārdi: , ,

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti