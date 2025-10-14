Remontdarbu dēļ Tukuma līnijā posmā Asari–Ķemeri pasažierus pārvadās ar autobusiem

Šajā laikā vilcieni no Rīgas centrālās stacijas kursēs līdz pieturai Asari. Posmā no Asariem līdz Ķemeriem pasažierus pārvadās autobusi, bet posmā no Ķemeriem līdz Tukums II pasažierus pārvadās vilcieni. Jāņem vērā, ka nokļūšana no Tukums II līdz Rīgai būs aptuveni par pusstundu ilgāka. Vivi lūdz ieplānot papildu laiku, jo grafiks var mainīties satiksmes, laika apstākļu vai tehnisku iemeslu dēļ.
Autobusiem Tukuma līnijā būs piecas pieturvietas
Autobusa pieturas Asaros, Slokā un Ķemeros atradīsies pie stacijas ēkas, pietura Vaivari būs esošajās pilsētas autobusa pieturvietās NRC ”Vaivari”, Asaru prospektā un pietura Kūdra – esošajās reģionālajās autobusu pieturvietās “Kūdra” uz A10 autoceļa Rīga–Ventspils.
Autobusu reisi būs pieskaņoti vilcienu kustībai Ķemeros un Asaros. Ja kavējas vilciens, autobuss no pieturvietas izbrauks tikai pēc tā pienākšanas un pasažieru pārsēšanās. Savukārt, ja kavēsies autobuss, vilciens sagaidīs pasažierus, lai nodrošinātu vienotu pārsēšanos. Gan autobusi, gan vilcieni ir savstarpēji pieskaņoti un viens otru gaida, lai nodrošinātu ērtu un nepārtrauktu braucienu.
Autobusos nevarēs iegādāties biļetes, kā arī pārvadāt velosipēdus un bērnu ratiņus
Braucienam autobusos būs derīgas iegādātās vilciena biļetes un to cena nemainīsies, taču autobusā biļeti nopirkt nevarēs. Vivi aicina tās iegādāties iepriekš – Vivi mājaslapā, Vivi Latvija mobilajā lietotnē, kasēs vai pie citiem biļešu tirgotājiem.
Šajā posmā velosipēdu un bērnu ratiņu pārvadāšana nebūs iespējama. Vivi aicina izmantot alternatīvu – reģionālo sabiedrisko transportu, kur šī iespēja ir nodrošināta.
Saglabājas izmaiņas kustību grafikā
Vilcienu kustība maršrutā Rīga–Dubulti un Dubulti–Rīga arī šajā remontdarbu posmā saglabāsies ierastajā intensitātē – maksimuma stundās, kad ir vislielākā pasažieru plūsma, vilcieni kursēs aptuveni ik pēc 15 minūtēm, bet pārējā laikā – reizi 30 minūtēs.
Kustības intensitāte būs samazināta posmā no Dubultiem līdz Slokai (abos virzienos) – no aptuveni diviem reisiem stundā uz vienu reisu stundā.
Kustības intensitāte līdz Tukumam saglabāsies līdzīgā apjomā, kā līdz šim.
Remontdarbi tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Visi iesaistītie plāno un organizē izmaiņas tā, lai pasažieri pēc iespējas mazāk izjustu neērtības. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei, taču par visām izmaiņām pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Nav vēl komentāru.